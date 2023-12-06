周杰倫宣布加盟環球　達成戰略合作關係

台灣天王周杰倫（周董）近日又有新搞作，環球音樂大中華區今日（6日）宣布，與周杰倫及其公司杰威爾音樂（JVR Music）達成重磅戰略合作夥伴關係，代表環球音樂集團將獲得周杰倫經典曲庫及未來新發行作品的全球發行權利，同時還包括兩位杰威爾音樂旗下的潛力新人派偉俊（Patrick Brasca）和曹楊（Young）的加盟。

環球音樂集團大中華區主席暨執行長徐毅（Timothy Xu）表示：「我們懷著自豪和激動的心情歡迎周杰倫，這位時代的真正偶像，加入環球音樂大家庭。我們合作夥伴關係的建立是環球音樂在華語音樂市場發展的里程碑，亦是對周杰倫的非凡藝術才華和全球影響力的頌揚。」而杰威爾音樂總經理楊峻榮則表示：「與環球音樂達成戰略合作關係，為周杰倫和杰威爾開啟了新的篇章，進一步邁向我們提昇華語流行音樂全球影響力的願景。借助環球音樂的全球化網絡和資源，將能在全球更擴大杰倫的藝術影響力，為我們多樣化的藝人陣容帶來國際級的發展平台。我們很興奮藉由雙方的合作聯盟，讓杰威爾卓越的音樂資產超越文化界限，閃耀在更廣大的國際舞台。