李克勤牛一唔講生日願望　2023係咁飛變執行李專家

歌手李克勤完成了4場美國巡迴演唱會，趕得及在生日前回港，今日（6日）56歲正日生日便可以與家人共同度過，至於生日願望，他笑謂每年也差不多：「願望最好不要公開，免得唔靈驗啦！哈哈！我只可以講，2023年係好感恩一年，無論工作健康，所有都順順利利，非常充實同開心，多謝各方好友的祝福。」過去兩星期巡迴大西洋城、拉斯維加斯及RENO三地，期間也有時間休息，感恩節也在美國過，而2023年對他來說，是非常值得感恩的一年：「可能係我成世人飛得最多一年，工作幾乎冇停，每個月最少都要飛5、6次，不停都係巡唱、商演。香港成功完成咗紅館，之後去新加坡等地，今次又順利完成美國4場演出。之後會再巡去邊？明年再講啦!聖誕節我準備送畀自己一份聖誕大禮，就係咩都唔做，休息一吓，同屋企人一齊去旅行玩。」

今次美國之旅，飛足兩星期，他表示以往會執定兩星期衫，覺得是一件非常頭痛的事，這一年的出埠經驗，現在他已成為執行李專家，連洗衣機也會帶在身邊：「係一個小型洗衣機，洗貼身或者衞衣都可以勝任，咁就唔使底衫都帶10件咁煩囉！減輕吓個行李，不過今次我都有蝦碌一面，就係唔記美國電壓同香港唔一樣，帶咗個洗衣機去之後，先發現用唔到，最後再撲咗個變壓器，哈哈!」問到為何不交酒店洗衣服務？「只係諗到酒店的洗衣機一年365日洗不同人嘅衫，就覺得不如自己洗啦!」

他表示今次美國巡迴，所到之處都收到歌迷的利是，收獲甚豐：「真心多謝當地歌迷朋友，其實多年來，我去到邊，無論咩日子，都一定有歌迷畀利是我，我覺得自己真係一個好幸運的人。今次仲有一啲朋友，利是封都費事入，就咁100蚊美金派埋嚟添!好鬼誇張，我自己都有一刻閃過，現金收唔收？最後都係開心接受啦!利是呢啲嘢，老人家教落千祈唔好唔收，推走『利是』係唔吉利㗎！所以我要學識大家送來的祝福，都一定要開心接受，非常多謝大家，利是都係照舊，全部都係捐去兩個仔助學基金。」

此外，他在拉斯維加斯休息打高爾夫球時，遇上香港高球好手陳芷澄（Tiffany )，兩人還一起打波及食飯，十分開心，克勤又有去看傳奇愛爾蘭搖滾樂隊U2在Sphere舉行的演唱會，「好似太空館放大100倍，但視覺效果同設計，真係令你嘆為觀止，應該算係我人生睇過，最震撼同最高視覺享受嘅騷，大家如果有機會去，真係要撲張飛入場感受吓，唔好錯過。」