杜如風飛大阪挑戰素海霖拍AV封面　解禁四十路

「日本旅遊達人」杜如風（Helen）再度為無綫J2主持王牌旅遊節目《解風大阪》。今次Helen轉戰關西大阪，一連15集跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。Helen為收視可以去到幾盡，今晚見真章，她會挑戰首位港產AV女優素海霖拍攝AV封面照？當然只是一日咁多，Helen幫襯一間cosplay影樓扮花魁，大爆金句：「我唔係石塘咀如花，我係大阪如風！」由化妝到配襯服飾，花了一個小時有多。拍攝時香港工作人員要求比影樓攝影師還多，不斷要Helen擺出誘人甫士，為完成任務的Helen仲舔埋手指加跌膊露香肩。看相時她自嘲謂︰「我真係覺得好妖艷。不過呢啲兜到客呀，啲日本片都係封面呃到人，導演都賴過幾次嘢。」最後攝製隊大整蠱，將花魁照仿製成AV封面，分別有「四十路解禁」、「新人綺麗」、「絕對領域 千年一遇美魔女」亂真度100%，足以挑戰素海霖。

之後Helen又介紹今年頭開幕的Lalaport Outlet，佔地70萬呎集購物與美食於一身，Helen自然大出血。她受訪時透露，今次拍攝基本沒有「薪水」落袋，她笑說︰「因為依家匯率太抵，所以買晒成分糧，今次3個篋去，最後返嚟滿晒仲借埋助手半個篋。」她自爆做了旅遊節目主持多年，次次都係白做。