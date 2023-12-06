新聞女王︱馬國明被李施嬅狠飛　重現經典天然呆

無綫台慶劇《新聞女王》昨晚（5日）一集飾演George的馬國明施展差異萌，這邊廂與Man姐佘詩曼於餐廳「和頭飯局」互寸沒留手，轉頭返回當年遭李施嬅誤會狠飛一幕，無辜呆樣相當搶焦，天然呆Icon果然名不虛傳！劇中李施嬅是馬國明的前度，二人當年分手真相原來是施嬅於機場偶遇馬國明前妻Ruby（蔡嘉欣飾），Ruby強調與馬國明仍未撇清關係，並指二人通訊軟件依然同步，施嬅決定分手，力挽不果的馬國明只能一臉慘樣接受。

不過之後施嬅拿着佐治送給她的錄音筆在雨中落淚兼反覆錄着「要愛自己」的一幕相當感人；相關場口全程只有45秒，但施嬅受訪時透露拍足成晚，單是淋雨也淋了4、5個鐘：「因為有時啲雨太大睇唔到個樣、有時又太細，所以呢段感情戲做咗好多次。落雨拍喊戲，雖然觀眾未必睇到眼淚，但我相信如果係真心做出嚟，觀眾係會感受到嗰種傷痛，同埋落雨出嚟效果淒美好多，我自己都好鍾意呢場戲。」

至於前晚（4日）出場的鄺潔楹(Judy)，她於劇中飾演梳化工作人員Debbie，帶點神經質的她，於性騷擾風波爆發後為何依婷飾化妝時聽到閒言閒語，何依婷及後取得她的信任，期間鄺潔楹古怪地說了一句：「如果個女仔知道有人肯幫佢出頭，佢一定冇咁難過。」說時不但臉部肌肉抽搐、眼神古怪，還突然落淚，被觸動神經的何依婷即衝入馬國明房查問她是否就是受害者。談到相關場口，鄺潔楹受訪時笑言遭不少《新聞女王》劇迷朋友追問其角色虛實，並斷言Debbie是Man姐派來卧底，令她哭笑不得。雖然Judy最終不肯透露是否「Man姐」人，但她指稍後會與阿佘有單對單對手戲：「係今年一份好大嘅禮物，因為從來冇奢望過會同到阿佘同場、仲要演對手戲！以前都聽人講話阿佘好玩得、好好人，佢真係囉！我淨係接觸咗佢1、2日，都feel到佢一啲架子都冇。我有偷偷地睇佢劇本會寫啲乜，我想知咁有經驗嘅前輩功課會造成點。我見到佢劇本嗰度有大堆對白、大概半頁紙，佢會自己重新喺空白位置寫一次啲對白，我相信以佢嘅經驗佢唔使咁做都得，佢對佢自己嘅功課嗰種認真，我真係好佩服。」

談到難得飾演內向又神經質角色，鄺潔楹坦言只是客串性質，但難度十分高：「初初我都擔心自己演唔到，我過往都係做開活潑同埋牙尖嘴利角色，今次第一次要演隱藏版神經質。我做功課時有留意到神經質嘅除咗面部肌肉偶爾會抖動，通常都唔係好敢直視人、會好迴避，但有時又想演但又唔想太有表演痕迹就好難。」昨晚Judy說對白時，臉部肌肉果然有輕微抖動，足證做足細節位。Judy又透露造型除了刻意亂髮以符合化妝師身份，還主力淡妝上陣，之後有場戲更會因劇情需要素顏兼化淡唇色演出：「因為場戲想呈現我好虛弱嘅狀態，所以就用遮瑕膏遮咗我原本嘅唇色，基本上冇搽粉底，眼圈都冇乜點遮。其實嗰排我冇瞓得特別多，所以啲眼圈係真嘅。」