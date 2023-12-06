叠影狙擊︱朱鑑然挑戰扮癱　太投入一見周秀娜即喊

藝人朱鑑然於無綫台慶劇《叠影狙擊》中飾演IT天才沈飛飛，是女主角梁曦（周秀娜飾）的閨密，還替她的孖生家姐「魏曉晨」（周秀娜分飾）追查真相，但他不幸遇意外導致全身癱瘓，昨晚劇情更慘遭毒手，死前含淚告白令觀眾非常痛心和難忘，原來眼淚是個「意外」，神來之筆。

由《叠影狙擊》開播，朱鑑然的演技一直備受讚賞，他坦言今次「飛飛」一角對他來說是演技大挑戰。他說：「我以前做戲，發覺呼吸運用比較多，但因為今次『飛飛』角色係全身癱瘓，頸以下身體嘅所以部位唔可以郁，就連呼吸都唔可以太過用力，橫膈膜唔可以郁，所以開工前都花咗唔少功夫，去了解唔同程度癱瘓嘅人，會有咩情況出現，又會同導演去傾點樣去演繹，再不斷同自己講，以前做戲會加入肢體動作，但依家只能夠集中頸以上嘅部位，去演呢個角色，希望出到嚟嘅效果，可以說服到觀眾。」劇組同時安排了一張用下唇操控的電動輪椅給朱鑑然使用，令他在演繹上更加神似。

拍攝當日，朱鑑然在戲中排除萬難，終於找到周秀娜，因為太投入臨場「加戲」，他說：「雖然我嘅演技未可以控制到隨時流出眼淚，但因為成個劇我都喺度搵娜姐，終於畀我見到佢，呢場戲意義好重大，加上同娜姐嘅交流，呢滴眼淚其實係意外順住個情緒走。但確實拍完呢場戲，我真係好開心，因為落咗苦功，出到一啲意外嘅成果，會特別開心。」他又笑言演出多年，在戲中死過無數次，對於「扮死」相當有經驗。