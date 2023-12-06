徐濤搵到接班人　12歲Faye赴日參加模特兒大賽向夢想進發

名模教母徐濤（Murine）開辦的模特兒學校，過往培育了不少年輕模特兒入行，在眾多學生當中，得意門生正是年僅12歲的Faye（潘祉晴），視為未來接班人，Faye曾參與多個國際時裝騷，包括日本時裝節、廣州時裝節、深圳時裝節及泰國時裝節，走騷經驗不少，日前Faye便參與「2023年第三屆香港網絡人氣兒童模特大賽」榮獲第二名，最近她努力備戰，預備本月9日的Super Model大賽，在家練習時，Faye的媽媽直言被女兒迷倒。

早前參加了日本模特兒大賽的Faye，受訪時稱自己的偶像是超模Kendall Jenner，年紀小但志願很大，她表示：「我夢想有朝一日能似佢一樣取得卓越成功，成為一位著名國際模特兒，甚至擁有自己獨特嘅時尚品牌。」不過Faye指出目前最大的挑戰是語言障礙，她說：「在日本表演時，我遇到困擾，我不懂日語，而且無翻譯陪同，所以排練中我成日都感到困難，這妨礙我發揮最佳表現。」她稱屋企人一直好支持她發展模特事業，在學業中取得平衡，追求夢想之餘，同時不落後於學業。她以「永不放棄，相信自己」鼓勵追夢的年輕人保持堅持、耐心和勤奮。