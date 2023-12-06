方力申2個禮拜肥10磅　聖誕冇時間餵飽女友

藝人方力申、朱鑑然以及一眾社會名人今晚（6日）出席慈善籌款晚宴。方力申自言舞台劇演出完成後，短短兩星期內重了十磅：「我演舞台劇之前為咗保持身材，都戒咗酒同埋澱粉質，依家開始食番，就真係兩個禮拜就肥咗十磅。」他表示連母親都大感驚訝，又透露最近參加了兩個游泳比賽，均奪得第一名，甚至有一項創下了破紀錄的佳績：「我懷疑今次游得咁好就係因為有食飯，所以有力，雖然之前我做運動前都會食兩餐飯補充體力，但今次唔同，我連食咗兩個禮拜，所以有飯氣。」

他們表示自己目前處於一個相當矛盾的情況，不知道應該戒澱粉質減肥還是繼續食用以幫助運動。他亦指打算在農曆過年前做一次全新的身體檢查：「疫情幾年完全冇做過檢查，大家都好驚去診所，疫情之後又開始忙，所以打算係農曆過年前做。」

至於聖誕及除夕夜，小方透露要在工作中渡過，不過都會抽時間陪伴女友：「有嘢做都冇辦法，我做得呢行都要理解（有冇補償？）咁梗係有啦。」又指女朋友形容她為「直男」，不懂得花心思製造浪漫，笑言如果自己有這麼聰明，就不會單身這麼久了。當問到前女友鄧麗欣不用花心思？方力申則急忙說：「唔好講以前。」

另外，出道約9年的朱鑑然指今年拍攝了2部劇集和3部電影將會陸續上映，指是出道以來最繁忙的一年，形容這是最好的聖誕禮物，又稱會用平靜的心態看待，被問有沒有留意網民的評論？朱鑑然說：「有，唔好嘅留言肯定唔開心，但係都出道9年先有咁嘅成績，如果畀我出道頭兩年已經有咁嘅階段，個心態會完全唔一樣。」又言希望可以好好認識自己，勇敢面對自己的弊處，針對缺點好好磨練，成為更好的自己。

至於聖誕節，朱鑑然指要到內地為新電影《潛行》做宣傳，因此聖誕節以及除夕都不會在香港度過，並計劃工作完成後，一月頭約一大班人，三五成群到日本京都浸溫泉，被問會否約心儀對象一起去？朱鑑然說：「都有嘅，好好咁認識一下（準備禮物？）會，聖誕節一個咁重要嘅節日，而且作為一個心儀嘅對象，聖誕節冇禮物唔係咁開心，所以都慎重考慮緊（身邊人取經？）我認為要按住你認識之中嘅佢去買呢個禮物，我相信如果你有用心認識對方，其實冇買錯。」指送禮物誠意最重要。