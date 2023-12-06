錢湯浸一浸　縱慾夠開心

由於浴室設計只得企缸，好多人想享受一下浸浴樂趣都唔得。唔少日本人亦一樣，所以就有錢湯，亦即係公共浴場嘅出現喇！日本AV界亦精心炮製出「錢湯系列」，當中男女主角喺浴場打水戰嘅場面，令觀眾獲得強烈嘅官能刺激！

風騷侍浴

喺Rocket出品嘅《作為陪浴孃在錢湯服務》入面，田原凛花係一位單親媽媽，同時亦係一間老字號錢湯嘅老闆娘，本來生意一直唔錯，直至附近有間新錢湯開張之後，搶走咗唔少生意。為咗吸引客人，凜花決定做埋陪浴孃親自落場招呼，更提供「全套服務」添！由於凜花風騷夠韻味，而且身材豐滿火辣，更重要嘅係佢侍浴技巧高超，客人只要畀多少少錢，就可以享受到最高級服務，仲可以打真軍兼中出收場，故成功吸引到大量客人幫襯，唔愁冇生意喇！

瞓身招呼

於FALENO推出嘅《紓緩下半身的錢湯看板娘》當中，八蜜凜本身係一位AV女優，但係眼見父親經營嘅錢湯就快因生意欠佳而倒閉，於是決定放棄事業返錢湯幫手，仲瞓身招呼班男客人，運用其激凸爆乳大玩波地之外，如果客人有生理需要，凜妹亦唔介意提供口舌服！若然想埋牙激戰又點呀？作為AV女優嘅八蜜凜要一次過招呼兩名客人，亦一樣輕輕鬆鬆，只求大家多啲嚟幫襯就得喇！

透視誘惑

片廠Alice Japan製作嘅《每次清潔時都用透視裝誘惑大家》，講述大原亞夢呢位巨乳美少女對性事相當好奇，而且好想體驗一下不同大小嘅男性架生有咩分別，於是佢去到一間錢湯打工，除咗每日留意住男人嘅胯下長物，更加換上單薄衣服施展透視誘惑，目的係吸引班男客人嘅注目，然後主動上前勾引，把玩對方嘅長物，滿足完手慾後，跟住再嚟個錢湯激戰，盡情享受交歡樂趣。

簡評

本仙去日本體驗過當地嘅錢湯，的確係設備齊全，而且地方闊落，浸浴得好舒服，所以欣賞今次為大家介紹嘅「錢湯系列」作品，亦深有體會。當中本仙最鍾意田原凛花主演嘅《作為陪浴孃在錢湯服務》，除咗因為凜花風騷又身材豐滿，亦因為佢會喺錢湯不同角落貼身招呼客人，增添刺激感，而且佢嘅陪浴功架熟練又靈活，玩完波哋又玩腳仔擦槍同胸夾，可謂應有盡有，令作品精彩度倍增！