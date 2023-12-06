歐陽靖出新歌　驚喜搵偶像周星馳獻聲

歌手歐陽靖（MC Jin）今日（6日）推出新歌《NOBODY》，本身是周星馳迷，今次MV中他特別以周爺多個經典小人物為創作靈感，引用了《功夫》、《食神》、《少林足球》等經典場景，走訪中環和深水埗取景，同時還有《回魂夜》和《破壞之王》等道具的彩蛋，而最勁的是，他邀請到周星馳本人獻聲，MC Jin說：「這首歌絕對是天時地利人和的因素下才會出現，很難得有機會認識周星馳，作為一個超級星爺FANS，我相信無數人從小到大仰慕、欣賞、崇拜他。但是我覺得我比較另類和特別的一點，就是在我過去這麼多年的作品，也有表達過這件事，會用他的電影元素、對白、劇情及概念，放在我的歌詞、MV和舞臺演出中，所以有機會跟他交流已經很難得。」

他指出過去星爺的電影中，會見到他很喜歡用小人物來做題材，表達出小人物如何發圍，建立地位，以及讓人知道本身是很能幹的，他說：「跟星爺聊天後我又發覺自己這幾年時常思考這個東西，我會思考其實甚麼是NOBODY？其實根本SOMEBODY和NOBODY是一線之差，就算你很有名，也有可能有人不認識你，那我就用這個方向寫了這首歌，想給聽眾一個鼓勵，如果你覺得自己是一個NOBODY，這個也不是大問題，因為其實所有人都是NOBODY，同時間也是SOMEBODY。」