星玄｜周迅新戲上映9日逾4億票房 　重奪影壇一姐地位

今日係12月7日農曆十月廿五，是日最旺生肖係虎，財運旺，苦盡甘來財運回升，易有意外收入。「三金影后」周迅就係屬虎，佢近年喺影壇，可以話係連番失手，慘變票房毒藥。

近月佢一改低調性格，積極參與內地演藝界嘅官方活動，而佢同金馬影帝黃渤所主演嘅「18禁」新片《涉過憤怒的海》於上月底上映，當中周迅有場墮海沉車戲，但自小怕水、並在過往拍戲曾有險淹死經歷嘅佢，為求效果硬着頭皮多次下海，反覆試水克服心理障礙。

電影《涉》自上映以來均大獲好評，口碑極佳，觀賞人次破1,000萬，累計票房4.23億，成功擊敗同樣有新戲推出嘅影壇一哥吳京及另一位「三金影后」周冬雨，令周迅重奪影壇一姐之位，今次真係苦盡甘來。

至於今日幸運星係射手座，財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。女神Ali李佳芯就係射手座，早前佢就同周吉佩齊齊到日本，為全新綜藝節目擔任主持，雖然Ali暫時未有劇開，但廣告就源源不絕，完全唔怕收入問題。

日前更相約好友梁嘉琪及楊潮凱，齊齊觀賞音樂劇《大狀王》打發時間，當日她淡妝上陣，頭戴白色漁夫帽，雖然打扮隨意，但仍星味十足。不如Ali趁住依家財運呈上升之勢，投資方面進取一點，從中賺返多少。