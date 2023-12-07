【是日通勝】

農曆十月廿五

癸卯年 甲子月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友

忌：嫁娶、動土、開市

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：14、25、26

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

金牛座：身心狀態好，但切記長時間玩手機易傷眼。

雙子座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

巨蟹座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

獅子座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

處女座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

天秤座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

天蠍座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

人馬座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

山羊座：判斷力弱，做事粗心，容易招致金錢損失。

水瓶座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

雙魚座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 財運旺

（跌）蛇 有意外

鼠：做事按部就班，與人合作易取得成功。

牛：頭腦靈活有創意，事業上可取得突破。

虎：苦盡甘來，財運回升，易有意外收入。

兔：人緣好，積極參加聚會，得着不會少。

龍：反應遲鈍，投資要三思，易得不償失。

蛇：是日沖煞，意外頻生，應變力受考驗。

馬：事業受阻，心情不好，容易情緒失控。

羊：才思敏捷，工作表現好得令人跌眼鏡。

猴：壓力大，易為小事不快，要保持冷靜。

雞：想通過努力證明自己，但要注意健康。

狗：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

豬：士氣差，有偷懶心態，工作進度落後。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

玄學與時間

玄學術數和時間的關係一直是人們所關注和研究的話題。

在玄學術數中，時間被視為一種重要因素，它與人們的命運和運勢息息相關。因此，玄學術數家對時間的理解和應用也是非常重要的。

一般而言，玄學術數家會從天干地支配合紫微斗數、八字命盤等方面來分析人的命運和運勢。透過這些方法，他們可以推算出一個人在不同時段的命運和運勢變化，並給出合適的指導和建議。例如，在某些特定的年、月、日、時刻，某個人的運勢會有所提升或下滑，所以需要針對這些變化做出調整。

此外，時間也是玄學術數中一個非常重要的干支概念。在干支紫微斗數中，天干和地支代表着不同的時間和方位，例如一個甲子代表六十年的周期，而子時代表着一天中的第一個時辰。透過這些概念，玄學術數師可以進行更加精確的分析和預測。

玄學術數和時間之間的關係非常密切，時間是玄學術數中的一個重要元素，它與人的命運和運勢息息相關。透過對時間的分析和預測，玄學術數可以幫助人們更好地了解自己的命運和運勢，並做出相應的調整，所以很多人都會相信「時來運到」這個四字詞。