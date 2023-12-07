東方日報C2：李施嬅爭視后平常心：TVB冇欠我嘢！

藝人李施嬅在熱播劇《新聞女王》中飾演的主播「張家妍」不畏強權據理力爭，與「Man姐」佘詩曼（阿佘）鬥氣又鬥戲，絕對是觀眾最期待的畫面，兩位好戲之人更被睇好能衝擊視后獎座！對此，已是「雙影后」的施嬅否認志不在此，直言阿佘攞視后是實至名歸，自己則不夠膽去想，就算沒有，亦不認為是TVB欠她一個視后。

李施嬅在劇中因受到「飛爺」鄧智堅及Man姐多年來的打壓，內心鬱鬱不得志，有指她會變節作出大反擊，施嬅不諱言：「張家妍有好多嘢屈住屈住，睇吓個人去到咩點，幾時會爆，爆嘅時候就係要還擊嘅時候，好多網民問家妍幾時黑化，佢唔係黑化，係一個人生嘅經歷，同時亦係好理所當然嘅，當一個人去到某個絕路時，你始終都要去反抗。」

「我唔夠膽去諗」

現實生活中，施嬅亦有過類似被欺騙及被跣的經歷，雖然詳情已記不起，但她表示自己比張家妍睇得更化，也不會糾結在事情上；相反，Man姐處事圓滑又懂得做人，但張家妍卻得罪人多稱呼人少，施嬅說：「其實我同張家妍有啲似，我同佢一樣都係好熱愛工作，但我冇佢咁極端，我比較理性，唔開心總有一日會過去，所以唔使咁執着。」

施嬅和阿佘在劇中鬥個你死我活，兩人「戲」場大開，看得觀眾拍案叫絕，甚至睇好兩人能衝擊視后。對此，施嬅直言已很多年沒有想過：「上次《金宵大廈》又係，呢啲唔到我控制就唔會去諗，唔好畀自己咁大壓力，我覺得阿佘攞視后絕對係實至名歸，佢有資格有能力，所有嘢都係合理嘅，如果我攞到梗係開心啦，但我唔夠膽去諗呢樣嘢，同埋我又覺得攞唔攞TVB個視后，唔係決定我嘅人生開唔開心，呢樣嘢當然係一件開心事，但得唔到亦唔會令到我嘅人生改變任何嘢，或者會令到我失落。」

施嬅非常感激TVB在她離巢後仍找她演出好劇集：「係好感恩嘅，有啲人話『TVB爭你一個視后』，我真係唔覺得佢哋有爭我任何嘢，而佢哋畀到我嘅嘢，係多過爭我嘅任何嘢，所以我覺得唔需要諗得太多，總之平常心。」她又謂當初接了張家妍這個角色後，最擔心觀眾覺得她乞人憎：「我真係毫無保留去做啲嘴臉、反眼嘅表情，可以好乞人憎嘅，所以我都希望大家會明白只係做戲；第二，希望大家睇得又爽又開心；第三，就係同啲演員拍得好爽好正，呢啲已經達到咗，所以好開心喇！」

遇強愈強仲刺激

於2017年憑微電影《Once More》奪得國際性European Cinematography Awards和Los Angeles Film Awards「最佳女演員」的施嬅，成為雙影后，是否志不在TVB的視后？她說：「唔可以話志不在此嘅，始終呢個係我長大嘅地方，佢哋畀啲乜嘢我，我都覺得好有意義，但如果要執着呢樣去代表我嘅開心，我亦唔會擺到咁重要，如果係咁嘅話，我就真係好難開心，咁多年都冇實好灰。其實每年都會有啲好叻嘅人，好似《金宵大廈》嘅角色挑戰惠英紅同楊千嬅兩個影后，係咪輸咗會唔開心呢？又唔係喎，每個人攞都係實至名歸嘅，難得每次都畀啲咁勁嘅對手我，我覺得仲刺激仲開心。」

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