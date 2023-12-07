張敬軒獨食難肥　帶挈圑隊搵真銀

張敬軒繼去年獲跨社交平台總結成為最Top KOL、今年繼續坐穩第三季廣告銷售額最高KOL首位，廣告單是今年已經接拍超過10多個廣告。最近他代言的健康食品睇中其團隊「H Crew」，獲邀齊齊拍廣告，帶埋挈身邊人搵真銀，廣告遊戲片一上架瞬即登上影音平台熱門位置。「H Crew」的陣容有經理人華華、助手阿迪、髮型師Ritz、化妝師Cyrus、造型師Constance及攝影師Kiko，拍攝內容參考軒仔的王牌節目《軒公敲碗》，現改名為《軒仔敲碗》，大玩各式各樣遊戲，現場準備不同的關卡考驗圑員對軒仔的了解度及默契。

先來的熱身賽是「軒仔九宮格」，眾人鬥快說出哪幾格是軒仔的眼耳口鼻，勝出者可贏得下回合的機會卡，首先由造型師Constance「執死雞」勝出這回合，不過由於是熱身題，答中是無分的。遊戲正式開始，第二個「嘴」的九宮格出現，化妝師Cyrus，最後軒仔補答勝出，更謂：「我自己個嘴點會唔認得。」最後一題是認耳，軒仔立即用手掩耳並說：「我自己都唔認得自己啲器官。」最後髮型師Ritz一擊即中，由軒仔及Ritz勝出，二人得到機會卡。

進入第二回合「1、2、叮！拍子game」，參加者邊打拍子邊輪流根據題目講答案，甩beat或答不到便輸。題目分別是「早餐會食嘅嘢」、「姓張嘅藝人」、「叫老細加人工時會講嘅嘢」及「張敬軒嘅歌名」，但團隊竟然未能繼續說出軒仔歌曲，軒仔即怒稱：「我想解散呢隊Team！」。

最後一個遊戲「以訛傳訛動作版」，軒仔得到的題目是「軒公周遊遊」，更要「小軒軒」落場幫拖，不過隊員還是未能估到，氣得軒仔說：「我想講粗口呀！」最後還要他出口術提示，「新節目名呀。」經理人華華信心十足說出「軒公周遊遊！」眾人於遊戲中旇展渾身解數兼大放笑彈。