品牌萬千　繽紛耀工展

【營業資訊】今年第57屆工展會由12月16日至2024年1月8日，一連24天維園舉行，全場超過900個戶外攤位分布在10個展區，今年有全新面貌推出的「潮流‧潮食區」，再加上數十個美食攤檔，邊買邊食最開心。現場還會舉辦多項精彩活動，包括：「工展小姐選舉」及多重抽獎活動等！買得開心之餘，亦要玩得盡興，工展會將為市民提供一連串精彩的舞台表演、免費互動遊戲攤位及一系列以聖誕節為主題的活動，包括由香港電台及商業電台舉辦的特備節目、粵劇表演、歌舞表演、武術表演、管樂、中樂及弦樂演奏，老少咸宜。

現場購物優惠包括：「開鑼狂賞週」（12月16日至23日）、「快樂購物度聖誕」（12月24日至30日）及「閉幕優惠大激賞」（2024年1月1日至1月8日），想掃盡1蚊同1折筍貨，記得mark實日子啦。

除此之外，工展會亦希望與眾同樂大送禮！大會推出「幸運大激賞及終極大激賞」、「每日開心賞及投票贏巨獎」和「打卡有禮送」獎賞活動，讓大家滿載而歸。

詳情：

日期：12月16至2024年1月8日(共24天)

時間：16-22/12, 1-7/1 上午11:00 - 晚上9:00

23-31/12 上午11:00 - 晚上10:00

8/1 上午11:00 - 晚上8:00

（展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時）

地點：銅鑼灣維多利亞公園 (港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口)

門券價格：港幣8元（身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費進場，晚上7時後免費入場）

網上購票：工展會App、AlipayHK及Alipay App、MyLink App 公開發售。

網址：www.hkbpe.com.hk