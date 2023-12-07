流行經典40年　Air Supply來港開騷全場爆滿觀眾唔捨得走

曾經多次來港開騷的澳洲二人組合Air Supply，昨日假九龍灣國際展貿中心舉行演唱會慶祝組合成立48周年，今次是他們繼2019年後再度來港開騷，全場爆滿。

演唱會於晚上08:09開場，兩位成員Russell Hitchcock與Graham Russell以黑色珠片外套「閃爆」出場，引得全場觀眾尖叫，他們以首本名曲《Sweet Dreams》打頭陣，主音Russell依舊中氣十足，猶如「行走中的CD」，之後他們接連唱出多首金曲《Even The Nights Are Better》與《Every Woman in the World》等，接着結他手Graham向觀眾問好：「晚安，香港！你哋好嗎？好開心返嚟。你哋今晚心情係咪好好？」而他更表示香港是他們頭5位最喜歡的城市之一，他笑言：「我哋第一次嚟嘅時候係1981年，你哋有部分人嗰時都未出世。今晚，我哋係屬於你哋，但同時，你哋係屬於我哋，咁樣OK嘛？」

中段時間，Graham獨自在台上表演，他笑言拍檔現身在後台歎中國茶，他可以為所欲為，之後他破天荒朗讀自己創作的詩。他再度介紹拍檔出場時，大讚他人品好，相識他差不多50年從來不會爭拗。

在唱完多首香港粉絲至愛的名曲《Lost in Love》與《Making Love Out Of Nothing At All》後，接着再安歌唱出《Without You》與《All Out Of Love》，Russell即場指揮觀眾大合唱與及跟節奏拍手，而鼓手更高舉寫上「尖叫聲」的中文字紙牌示意觀眾尖叫。完場後開燈，他們率領樂隊成員行到台前謝幕，觀眾唔捨得走歡呼拍掌，Graham即場大派結他picks，他與Russell亦與台前觀眾握手，遲遲不回到後台。

另方面，提早1日來港開騷的Russell爭取時間玩樂，前日他與一眾工作人員一同遊覽主題樂園，並有到新落成的《魔雪奇緣》（Frozen）主題園區遊玩，事後他於組合的社交網站分享照片，並特別留言鳴謝樂園工作人員的款待。