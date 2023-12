流行經典40年　Air Supply來港開騷全場爆滿觀眾唔捨得走

曾經多次來港開騷的澳洲二人組合Air Supply,昨日假九龍灣國際展貿中心舉行演唱會慶祝組合成立48周年,今次是他們繼2019年後再度來港開騷,全場爆滿。

演唱會於晚上08:09開場,兩位成員Russell Hitchcock與Graham Russell以黑色珠片外套「閃爆」出場,引得全場觀眾尖叫,他們以首本名曲《Sweet Dreams》打頭陣,主音Russell依舊中氣十足,猶如「行走中的CD」,之後他們接連唱出多首金曲《Even The Nights Are Better》與《Every Woman in the World》等,接着結他手Graham向觀眾問好:「晚安,香港!你哋好嗎?好開心返嚟。你哋今晚心情係咪好好?」而他更表示香港是他們頭5位最喜歡的城市之一,他笑言:「我哋第一次嚟嘅時候係1981年,你哋有部分人嗰時都未出世。今晚,我哋係屬於你哋,但同時,你哋係屬於我哋,咁樣OK嘛?」

中段時間,Graham獨自在台上表演,他笑言拍檔現身在後台歎中國茶,他可以為所欲為,之後他破天荒朗讀自己創作的詩。他再度介紹拍檔出場時,大讚他人品好,相識他差不多50年從來不會爭拗。

在唱完多首香港粉絲至愛的名曲《Lost in Love》與《Making Love Out Of Nothing At All》後,接着再安歌唱出《Without You》與《All Out Of Love》,Russell即場指揮觀眾大合唱與及跟節奏拍手,而鼓手更高舉寫上「尖叫聲」的中文字紙牌示意觀眾尖叫。完場後開燈,他們率領樂隊成員行到台前謝幕,觀眾唔捨得走歡呼拍掌,Graham即場大派結他picks,他與Russell亦與台前觀眾握手,遲遲不回到後台。

另方面,提早1日來港開騷的Russell爭取時間玩樂,前日他與一眾工作人員一同遊覽主題樂園,並有到新落成的《魔雪奇緣》(Frozen)主題園區遊玩,事後他於組合的社交網站分享照片,並特別留言鳴謝樂園工作人員的款待。