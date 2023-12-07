大雪時節要吃「黑」食「苦」

轉眼就來到冬日的第3個節氣，氣溫會進一步下降，正式進入仲冬時節。天氣不止寒冷，而且降水偏少，空氣乾燥。同時，感冒、氣管炎、支氣管炎等呼吸道疾病的患者會比平常多好幾倍，不過大雪補得當，一年不受寒。根據中醫五行養生的理論，應該要吃「黑」食「苦」，更推介幾種藥膳助冬季養生保健。

吃黑食苦

根據中醫五行養生的理論，冬季五行屬水，而人體五臟中屬水的為腎。因此，冬季養生應重視補腎，會有事半功倍的效果。黑色屬腎，可多吃黑色食物養腎防寒。此外，孫真人《修養法》曰：「是月腎臟正旺，心肺衰微，宜增苦味，絕咸，補理肺胃，閉關靜攝，以迎初陽，使其長養，以全吾生。」多食帶苦味的食物，如豬肝、雞肝、鴨肝、萵筍、芹菜、桔梗、西洋菜、牛蒡、枸杞、白果等，能有效解熱去火、清熱潤燥，應對冬季乾燥。另可適當吃些溫熱食物，以祛寒補氣血，如牛肉、花生、核桃、大棗、桂圓肉、羊乳等。

不要整天緊閉門窗

天氣一冷，很多人就喜歡緊閉門窗，防止寒風，同時令屋內更暖和。但是這個節氣，其實不能緊閉門窗。冬季，人們往往最關心室內的溫度，而忽略了室內的通風和濕度，房間溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適。且門窗緊閉，密不透風，細菌、塵埃等有害物質也會倍增。因此，應每天開窗數次，以便空氣流通。

藥膳養生

【韭菜粥】（1人分量）

材料：鮮韭菜半斤、熟薏米一両、肉桂粉10克、米100克、精鹽適量。

做法:取新鮮韭菜，洗淨切細（或韭菜籽研細末）。先煮粳米為粥，待粥沸後，加入韭菜或韭菜籽細末、精鹽，同煮成稀粥。

功效：補腎壯陽、固精止遺、健脾暖胃。適用於虛寒久痢以及陽痿、早洩、遺精等。

【山藥蓮子粥】（1人分量）

材料：淮山一條、蓮子一両、百合一両、黃精一両、栗子半斤、米100克、瘦肉100克、鹽適量。

做法：蓮子、淮山、粳米、薏米洗淨浸透，蓮子去芯。 取瓦煲一個，放入蓮子、淮山、粳米、薏米煲1.5小時。再加入白糖稍煮片刻即成。

功效：健脾益氣、養心安神。適用於氣血不足、煩躁失眠等。

【當歸生薑羊肉湯】（4人分量）

材料：當歸3錢，生薑1両，羊肉1斤，馬蹄1両，果皮1片，蜜棗3粒。

做法：當歸、生薑，馬蹄清水洗淨切片備用，羊肉洗淨切塊，放入沸水鍋內焯去血水，撈出備用。砂鍋內放入適量清水，將羊肉及以上材料全部放入鍋內，用武火（大火）煲滾後，改用文火（小火）煲3小時至羊肉熟爛為止，喝湯食肉。

功效：溫中，補血，散寒，適宜冬季養生保健食用。