新聞女王︱網民不愛高海寧談戀愛　大派定心丸別緊張

無綫台慶劇《新聞女王》每個角色都甚具話題性，除了佘詩曼飾演的Man姐及李施嬅飾演的張家妍外，之後劇情亦會落在高海寧（高Ling）及何依婷身上。劇中飾演女主播許詩晴的高Ling，劇中人設向來是網民至愛的，性格鮮明，清楚自己優勢，事業至上。之後她更會為了爭取更多黃金時段主播機會，找Man姐談條件，更跟進一宗援交少女的案件，指可以跟警方一起於黃金時段做直播，成功的話要做足一星期黃金時間主播。就在何依婷與馬國明負責做主播當晚，高Ling於警方拘捕援交少女過程中，於地下拾到一個手袋，更發現手袋中的證件估計是屬於何依婷的妹妹陳若思。陳若思被追捕時曾致電家姐何依婷，但當時她做直播中聽不到，直至在直播室見到妹妹出現於直播中，大感驚訝。後來陳若思於追捕中從二樓墜下，更被汽車撞倒死亡，何依婷傷心落淚。飛爺鄧智堅找來眾人開會，高Ling說謊當時並不知情，亦指未聽聞過何依婷的家事。及後馬國明追問她有否事情隱瞞時，她裝作沒事，但轉身就哭了出來，因為沒想過事件會令何依婷的妹妺死亡。

之後劇情說到方太使手段令佘詩曼的師傅華姐(車婉婉飾)回歸，有日車婉婉專登走入會議室向佘詩曼單單打打，但向來敢言的高Ling居然強出頭，得罪車婉婉。點知高Ling做直播期間，突然作嘔，當時車婉婉向她謂:「我做了新聞這麼耐，從來未見過一個主播可以大着肚報新聞報上位。」此時飾演王偉的林正峰忽然認是高Ling男友，二人做直播時更摸手調情。內地網民看到此時都相當緊張，更於網上紛紛熱論，指為何她事業上升期之時，來個未婚先孕?還是喜歡專心事業的她，不過高Ling都即時於社交網解釋安撫網民，她留言:「別緊張，繼續留意事態發展，無論如何都不會影響Cathy搞事業，畢竟她可是清醒又有野心的許詩晴。」