東港城呈獻歐洲聖誕小鎮　首度連結一田及IKEA兩大聖誕市集　盛大開鑼

【營業資訊】迎接冬日聖誕佳節，將軍澳坑口東港城由即日起至2024年1月1日，佔地逾6,000呎的商場1樓中庭，已換上聖誕新裝，化身成為歐洲聖誕小鎮。場內特別打造了歐洲復古火車站場景，誠邀大家一同踏上復古列車，跟6米高巨型聖誕樹和歐洲舊式街景留影，為旅程留下美好憶記！同場還有巨大化的IKEA FABLER萌爆小熊跟大家會面。場內特設「一田‧聖誕美食市集」及「IKEA 聖誕小鎮」兩大聖誕市集，市集為大家搜羅了來自日本、歐洲及本地的人氣美食、美酒及聖誕禮盒，讓您輕鬆挑選應節食品，送禮自用皆宜；而IKEA 聖誕小鎮亦為大家準備了極具節慶氛圍的擺設及家品，盡情享受節日購物體驗，歡渡佳節！

另外，在指定日子IKEA 人氣吉祥物FABLER小熊及鯊鯊將會於東港城粉墨登場舉行粉絲見面會，記得把握機會跟它們會面！由12月2日開始，９個晚上舉行Christmas Music All Around現場演唱活動，管弦樂、充滿活力的年輕唱作人及「中年好聲音」靚聲王親臨東港城舉行音樂表演，讓大家沉醉在悠揚悅耳的歌聲中，分享聖誕歡樂。

東港城亦同期推出聖誕消費禮遇：在活動期內於東港城消費即可參加「冬日最高消費賞」，累積最高消費金額的The Point 會員有機會獲得HK$25,000東港城零售電子贈券；此外，東港城更聯同IKEA推出IKEA限量版手機背帶換領，The Point 會員憑指定積分，連同於東港城IKEA、指定食肆或超市即日電子消費滿HK$600，即可換領IKEA限量版手機背帶乙條。

六大復古歐洲火車站打卡場景 展開一趟奇幻聖誕旅程

今個聖誕，東港城1樓中庭特別打造了歐洲復古列車場景裝置，一同於「4.5米歐陸小鎮門廊」，猶如穿梭時空回到舊時歐洲！然後誠邀大家一同踏上極具復古味的「蒸汽小火車」，列車仿照歐洲蒸汽火車造型設計，然後登上「夢想車長室」齊齊化身列車車長盡情打卡，列車旁邊的「6米高閃亮聖誕樹」亦佈滿了閃閃發亮的聖誕掛飾。而車站還有「偽出走行李車」，讓大家瞬間感受出走寫意氣息，最後不妨在「許願郵箱」寫下你的聖誕願望。

六大復古歐洲火車站打卡場景

打卡位１： 4.5米歐陸小鎮門廊

這道歐陸小鎮門廊充滿歐洲復古味道，紅色與金色這對經典的組合，彷彿帶您穿越回到歐洲中世紀。

打卡位２：復古蒸汽小火車

復古蒸氣小火車像真度極高，由東港城開出，帶您展開前往歐洲的聖誕冒險旅程。

打卡位３：夢想車長室

踏進夢想車長室，每位乘客都可以一嘗擔任火車車長，為夢想啟航，也為旅程留下難忘的回憶。

打卡位４： 6米高閃亮聖誕樹

列車旁邊的6 米高的聖誕樹滿載著聖誕掛飾，洋溢著濃厚的節日氣氛。在聖誕樹下誠心許願，祈求聖誕願望早日實現。

打卡位５：偽出走行李車

總感覺都市生活太壓迫﹖不妨提起行李箱，暫別繁忙生活，來一趟說走就走的旅程，享受一下歐洲慢活的節奏。

打卡位６：許願郵箱

聖誕節滿載歡樂和希望，趁聖誕節好好寫上您的願望，於許願郵箱旁向聖誕老人許祈願

另外，IKEA明星公仔FABLER小熊已經率先走進歐洲小鎮，以「巨大化」的形象跟大家會面，小熊四面環繞各式各樣的IKEA 聖誕樹及禮物盒，令這個歐洲小鎮更充滿了節日氣氛！

首度集結兩大市集盛大登場 「一田‧聖誕美食市集」期間限定優惠 過千件貨品低至5折起

聖誕節臨近，是時候與親朋好友共聚一堂，品嚐美酒佳餚。由即日起至1月1日，商場特別打造了「一田‧聖誕美食市集」，市集已裝扮成歐式小屋，猶如置身歐洲市集之中，木紋小屋穿起了紅色新衣，掛上閃亮的聖誕燈串，由守門口的胡桃夾子、巨型雪人朱古力及薑餅人帶領您投入聖誕美食國度，市集匯聚逾20個攤檔，搜羅了來自世界各地的美食、美酒及聖誕禮盒。人氣品牌包括日本神戶甜品店MOROZOFF 的朱古力、曲奇招牌甜點禮盒；必食推介澳門品牌上稀園酥餅禮盒；來自日本的杉養蜂園及本地品牌己容坊蜂蜜、英國Sticksology的西式茶、Truffle Hunter松露醬及松露美食、Milk Top冷凍日本蛋糕、甜點等等，場內還有過千件精選日本、歐美零售禮盒以及美酒，讓您輕鬆地挑選應節食品，送禮自用皆宜。市集更推出期間限定折扣優惠，部分貨品低至5折起，萬勿錯過。

聖誕佳節當然要為家居做好佈置，營造濃厚的節慶氛圍！IKEA聖誕小鎮已為大家準備一系列最新精選產品，VINTERFINT裝飾品（冬日村莊）以北歐童話式村莊為靈感，打造一整套北歐小木屋、聖誕樹及聖誕公公小擺設，色彩繽紛奪目，將家傳戶曉的童話傳說人物及風景帶回家中；有不同配色和印花圖騰的星型STRALA燈罩可以掛在窗邊作燈飾，散發璀璨金光，又可以作檯燈之用，散發著柔和溫暖的節慶氛圍。聖誕小鎮還設有聖誕香氣區，多款有不同香味的乾花，讓你從嗅覺感受全方位聖誕氣氛。小鎮內還有多款IKEA兒童玩具及產品，一於把它們帶回家中，共度開心聖誕。

IKEA超人氣吉祥物FABLER小熊、鯊鯊舉辦見面會

由12月15日至17日及23至26日，IKEA 超人氣吉祥物FABLER小熊及鯊鯊將會親臨東港城舉行粉絲見面會，與大家近距離接觸，一眾大人、小朋友記得把握機會跟它們合影，留下難忘的聖誕回憶。

東港城 Christmas Music All Around - 管弦樂團及16位歌手以音樂迎接佳節來臨

由12月2日開始，東港城將舉行共9場Christmas Music All Around音樂表演，一連串現場表演免費讓觀眾入場，令節日氣氛升溫。香港業餘管弦樂團將一連9晚演奏小提琴、大提琴、鋼琴及色士風，以管弦樂演奏多首名曲。4位充滿活力的年輕唱作人侯慧寧 （Connie）、Wyal Ip、Will Law及廖貝瑩（Vera）將於12月2、9及16 日3個周末打頭陣暖身獻唱；而一眾「中年樂聲音」靚聲王伍定彥、丁文浚、曹敏寶、馮志豪、鄧顥懷、呂卓欣、詹偉業、郁禮賢、楊詠珊、許兆銘及魏嘉信將於12月23-26及30-31日6晚緊接演唱，以美妙的音樂將歡樂的節日氣氛推至最高，與市民共同迎接佳節來臨。

以上節目如有更改或調動，恕不另行通知。

兩大聖誕消費禮遇 贏取高達HK$25,000電子贈券及獨家換領IKEA限量版手機背帶

冬日聖誕又是換裝添衣裳的好時節，東港城亦同期推出兩大聖誕消費禮遇：在活動期內於東港城消費即可參加「冬日最高消費賞」，累積最高消費金額的The Point 會員有機會獲得HK$25,000東港城零售電子贈券；東港城更聯同IKEA推出IKEA限量版手機背帶換領，The Point 會員憑指定積分，連同於東港城IKEA、指定食肆或超市即日電子消費滿HK$600，即可換領IKEA限量版手機背帶乙條。