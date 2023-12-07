五月天假唱傳到去外國 田馥甄回應風波竟然仲多人睇

台灣天團五月天假唱風波仍未解決，內地多個執法部門正調查事件，主唱阿信尋日（6日）先後兩次發文，堅持自己每次都係真唱，指自己不必為任何事辯解。阿信發文後仍積極回覆網友留言，當中粉絲感性留言指以為偶像唔會發文，阿信就豪言：「缺席就是認輸了」以示正面面對風波嘅決心。

另外，有網友發現曾受邀拍五月天《成名在望》MV嘅內地樂團「新褲子」成員龐寬，晒出自己樂團表演片，本身強調「全程真唱」，忽然意有所指地改為「全程沒唱」，疑似暗寸踩五月天。又有音樂人凌晨連發2篇文力撐阿信「真唱」，不過就晒出阿信昔日走音片，曲線「證明」冇假唱問題。

同日，好友田馥甄喺台灣出席活動時，被問到五月天事件，佢公開回應：「祝福每個愛唱歌的歌手，都有健康的身體，可以去享受舞台上的表演。自己也常看演出，能理解觀眾的心情。也祝福所有觀眾在看演出的時候，能感受到台上那份真摯的情感。」雖然未有明確支持定反對，淡淡然就帶過是非，不過就已經被網友建立「#田馥甄回應五月天假唱風波#」話題，短時間已吸1.4億閱讀量，比阿信「缺席就是認輸」論更多人睇。

隨住事件愈演愈烈，風波已經傳到去外國，美國有大型傳媒機構就提到五月天係中國取消嚴格防疫清零政策同旅行限制後，首批喺當地舉辦大型演唱會嘅樂團之一，更稱出道逾20年嘅五月天為「亞洲披頭四」，喺亞洲擁巨大嘅受歡迎程度。