行紅地氈失守露Nude Bra　安恩真睇NewJeans定驚

憑韓劇《戀人》人氣上升的女星安恩真，昨晚（6日）亮相「國民MC」劉在石與曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。

她自爆是人氣女團NewJeans的粉絲，上月憑電影《晝盲神探》出席《青龍電影頒獎禮》時剛好是NewJeans擔任表演嘉賓，令她十分驚喜：「我絕對沒有說謊，我最愛的Hanni看着我5秒，連坐在旁邊的俊烈哥哥都說『她正在看着你』，我以為心跳要停止了。」當日身穿Tube Dress的她行紅地氈時因為裙子滑落而露出Nude Bra，狀甚狼狽，她亦提到此事：「大家都好擔心我，雖然有點慌張，但我覺得活着偶爾會遇到這樣的事，跟Hanni對視之後便恢復了。」

而跟安恩真合演《戀人》的男星南宮民亦有受訪，他指《戀人》是他拍過的作品中拍攝時間最長又最辛苦的劇集，亦因為是花了很多努力拍攝的作品，所以覺得特別珍貴，問到與安恩真合作的感受，南宮民說：「她是我很喜歡的後輩，她很熱情，也很聰明，不單是演技，她亦是一個非常好的人，我經常跟她說『希望你可以成為世界巨星』。」

此外，安恩真今日（7日）現身首爾廣津區一間戲院，出席新片《市民德熙》的發布會。