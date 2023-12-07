移民旅遊｜移民爆棚？英國年內狂加國民保健費

近幾年不少香港人移民英國，在英國生活，除了衣、食、住、行基本開支，最大花費想必是國民保健費（IHS），現時每人每年收費為£624（約HK$6,155）；但據英國最新公布，今年內IHS將狂加至£1,035（約HK$1,2018），增幅竟高達66%。

由於申請BNO簽證，要一次過繳交5年或2.5年的IHS費用，這意味今次漲價將影響新的BNO簽證申請人，5年IHS費用將由每人£3,120（約HK$30,796）增至£5,175（約HK$51,075），若以2大1小（3人家庭）計算，總費將由£8,590（約HK$84,796）激增至£14,230（約HK$140,471），即多付港幣逾5.5萬，移英港人家庭肯定百上加斤。

英國移民政策收緊

英國狂加國民保健費（IHS）原因，跟英國移民數字飆升有關，根據英國早前公布資料，單在去年英國移民人口數已達74.5萬，當中又以印度、尼日利亞、中國人比例最高，故此英國除了增加IHS收費外，更提出以下5項措施，擬明年春季起收緊移民政策，期望令合法移居英國的人數大幅減少30萬人：

（一）技術工作簽證要求增

現時申請英國工作簽證的最低薪金要求為£2.6萬（約HK$25.6萬），但新措施實施後最低薪金要求為將增至£3.87萬（約HK$38萬），不過醫護和從事衞生行業人員可獲豁免。

（二）護理人員不能帶家眷

海外醫護和從事衞生行業人員，雖可豁免最低薪金增加的要求，但新措施將再也不能攜同家眷移英。

（三）提高家庭簽證門檻

獨立於工作簽證和學生簽證，家庭簽證申請人（配偶或家人等）工資水平最低門檻現為£1.86萬（約HK$18.3萬），新措施最低門檻將提高至£3.87萬（約HK$38萬）。

（四）重審人力短缺職業清單

英國政府還將重新審視允許申請工作簽證的「人力短缺職業清單」，削減可供申請工作簽證的的職業數目，甚至取消臨時技術短缺簽證人士最低工資的20%折扣。

（五）防學生簽證移民濫用

自2019年起外籍學生在完成學業後，可在英國繼續居住24個月求職，這導致赴英學生簽證申請人數大增；為阻絕外籍人士利用學生簽證作「後門」取得英國居留和工作權利，英國將審查學生簽證移民途徑，以杜絕濫用行為。