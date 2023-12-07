冬日出動！南山區冰雪玩餐飽

每年冬季都是滑雪愛好者出動的時候，但以往要滑雪，最近都要飛到日韓或內地東北地區，相當花時間。幸好自從深圳南山區開了多間室內滑雪場及溜冰場，想體驗冬季運動即日來回就搞掂。同場仲為大家精選南山區熱辣暖胃美食，讓各位玩雪後飲飽食醉才返港。

位置最近 真雪打卡

「阿爾卑斯冰雪世界」位於港人熟悉的世界之窗旁，曾於疫情期間停運，今年初正式改建重開，迅即成為港人北上滑雪熱點。皆因它可說是最近香港的真雪滑雪場，從福田口岸乘地鐵至世界之窗站再步行約5分鐘，全程30分鐘便可到達。它由4,000平方米室內嬉雪場及2,400平方米新開的溜冰場組成，主滑道位於嬉雪場內，寬約15米，長約70米，高度落差達20米，從高處向下飆速滑落，刺激感爆燈。玩完可乘電梯往上爬，唔怕浪費腳骨力。

另有飄雪區長期保持零下6度低溫，由20多台飄雪機打造出漫天雪花，遊人可在此打雪戰、堆雪人或玩車胎滑雪，也可到童話城堡、北歐小鎮、冰雪奇境等場景打卡影相，一家大細都啱玩。嬉雪場入場券由55人民幣起（約HK$61），不過想滑雪就要另購不同時長的滑雪票，平日1小時收費138人民幣（約HK$152），包租借保暖上衣、滑雪服、滑雪鞋、頭盔及滑雪板。滑雪道還有專業教練駐場，想玩得好一點可報讀滑雪教學班。

華南最大 練習技巧

「KK PARK室內滑雪‧蹦床闖關」佔地約5,000平方米，屬華南地區最大的室內旱雪滑雪館。場館樓高兩層，訓練設備包括旱雪滑道、幕布滑雪機、3D模擬滑雪機3種，有齊單板雙板滑雪裝備及專業導師團隊，不論新手或高手都可隨時「補鐘」改進技巧。兩小時入場券由138人民幣（約HK$152）起，除了滑雪之外，還可任玩20多項極限運動設施，例如彈床、冰壺、攀岩、高空索道等，另有波波池、滑梯等供小朋友「放電」。玩餓了都唔使擔心，二樓設有餐廳供大家「醫肚」。

溜冰最正 票價親民

南山「冰紛萬象滑冰場」是繼萬象城滑冰場後，另一達國際標準的真冰場，位於萬象天地購物中心四樓。場地總面積約2,500平方米，冰面面積有1,250平方米，高度約10米，全年溫度持續控制在負10度左右，由於面積夠大，所以不時舉辦花樣滑冰、冰球聯賽等賽事。平日3小時門券收費只需59人民幣（約HK$65），免費提供溜冰鞋、頭盔、手套、護具及一次式襪子。它還有溜冰體驗課程，由國家級教練親身授課，另設休息區提供小食及飲品。

暖胃美食之選

牛腩煲天花板

「牛百鮮」的牛腩煲長居大眾點評必吃榜第一名，也是傳說中的排隊王，不少人為了一飽口腹而排隊3小時以上。選用的黃牛皆是即日屠宰，招牌菜香辣牛腩煲以傳統土沙煲燉煮，入口軟腍香糯，湯頭伴飯吃更是一流。同場仲有手打檸檬茶，月賣萬杯消滯開胃皆宜。

韓式燒肉頂流

「螞蟻洞」是南山區超人氣韓式燒肉店，被譽為烤肉界頂流，招牌菜包括手磨黑胡椒牛肋條、厚切五花肉、炭烤活鰻魚、火辣魷魚、海鮮餅及經典部隊鍋，全部分量十足，兼有服務員幫手燒肉。店內環境模仿韓國大排檔，有傳統壁畫兼播放韓文歌，讓人猶如置身首爾。

滋補潮汕雞煲

「星獎雞煲」主打潮汕石橄欖雞煲，雞肉有清遠雞、文昌雞、脆皮雞可選，全部放在沙煲燒製；湯底則用粟米、苦瓜、石橄欖、胡蘿蔔、枸杞清燉而成，沒有加鹽及味精。記得先吃肉再飲湯，雞肉鮮味，濃湯滋補，食完寒意盡消。其他名菜包括沙薑雞煲、普寧炸豆腐等。