本日日本：人氣手信品牌　京都開設甜點博物館

到京都買手信的話，一定不少得「美十」的出品，旗下產品包括人氣年輪蛋糕「京ばあむ」、「OTABE 生八橋」等，最近品牌於京都十条開設了甚具規模的甜點博物館「atelier京ばあむ」，以年輪蛋糕「京ばあむ」為主角，三層樓設施中包括了購物、美食、體驗、參觀設施等，1樓設有名為「洋菓子工房」的手信店，發售各款口味的年輪蛋糕及甜點，例如用抹茶豆乳蛋糕及抹茶鮮忌廉製作的「京ばあむ蛋糕捲」、抹茶梳乎厘，還有限定發售的焙茶年輪蛋糕等，種類豐富。2樓則是年輪蛋糕觀光工廠，展示「京ばあむ」從原料製作到包裝的過程，以及製作蛋糕的工具等，遲些會推出年輪蛋糕手作體驗。想悠閒享用甜點可到3樓的Cafe，由代表日本參加世界盃甜點大賽（Coupe du Monde de la Pâtisserie）的甜點師傅的場勇志設計多款甜點，最吸睛的一款「Rich Plate」以抹茶年輪蛋糕、抹茶雪糕搭配雲呢拿忌廉、覆盆子醬，喜歡甜品的朋友不要錯過！