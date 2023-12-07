水上紅氈鬥靚︱楊冪倒奶配大白菜　大戰林允烈燄紅唇吔西瓜

內地藝人楊冪、楊超越、林允、孟子義、倪妮、楊紫、王一博、白敬亭等一眾明星將於今晚（7日）出席一年一度GQ盛典，盛典將於濮院時尚古鎮舉行，主辨方計劃今年舉辦水上紅地氈，明星會先乘船，再踏上紅地氈，爭妍鬥麗。

楊冪、楊超越、林允和孟子義更率先在社交平台曝光今晚的戰衣。楊冪以一身黑白低胸拖尾禮服亮相，盡晒誘人白香肩和鎖骨，並且楊冪今次極具創意，選擇了在超級市場作背景拍攝美照，令一眾網民嘩然道：「跟大白菜合照都這麼美！」充分證明了美麗是不分場合和環境。

楊超越則以一身白色一字肩高開叉禮服登場，緊身的禮服勾勒出曼妙的身體曲線，開衩的裙襬露出纖細的長腿，再搭配精美的妝容及自身出塵的氣質，儼然像女神降臨，神聖不可侵犯。

而林允早前曾因新劇《水龍吟》的造型，慘遭網民批評，直言是她出道以來最醜的造型，顏值缺陷更展露無遺，不及女配角亮眼。不過林允一於懶理，選擇了一身色彩斑斕的碎花大露背禮服亮相，頭頂着大紅花，再配上烈燄紅唇，打算以花仙子造型艷壓全場。

另外，孟子義選擇了一身全黑拖尾禮服，上身是以黑色羽毛包裹，裙襬是高開叉透明黑紗，露出白哲長腿，以黑天鵝造型亮相，在古鎮拍攝時更引來了一眾粉絲圍觀，令孟子義害羞得用裙子擋臉。