楊千嬅丁子高美國之行　重遊先斬後奏註冊結婚小教堂

藝人楊千嬅今年啟動《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，星馬、內地場場爆滿，轉眼間已經唱到第17場，剛剛又完成了多倫多、康州、拉斯維加斯、馬里蘭州四個地方的演出，今日又宣布明年2月14-15日於澳門繼續開騷。

今次美加之行，千嬅更帶媽咪一起出發，工作之餘，盡孝道帶媽咪去食好嘢、又同老公丁子高重遊當年於拉斯維加斯先斬後奏註冊結婚的小教堂，讓媽咪感受一下兩人當年的《勇》。千嬅表示，2019年去過美國演出之後，就已經4年未去過，拉斯維加斯也改變了不少，很多新科技、新的騷很精彩，此行非常開心很多朋友都是為了看她演出，開幾個鐘車來，觀眾的反應熱烈，令她感到很是溫暖，「每一場演出都似大型KTV咁，首首歌都大合唱，觀眾真係好勁呀，好多謝佢哋咁支持。」

千嬅亦有帶媽咪一齊去看魔術表演、睇騷，「我媽咪勁呀，佢時差都搞得掂，仲精靈過我。去到當年我同丁生註冊個小教堂，因為當年註冊媽咪無喺現場，我講番當時情況，同啲小故事畀佢聽，佢都聽得好開心。」回想當年同丁生去旅行期間，突然註冊結婚，那一刻的《勇》，千嬅謂真的改變了自己整個人生，「依家諗番，由一個人變兩個人，再變三個人，人生其實很多事個天都安排好，跟住命運帶畀你的流水向前行，你就神奇哋行咗個人生出來㗎喇，哈哈。第日放假，我諗住再帶囝囝來，再同佢講當年Daddy、媽咪故事。」

不過千嬅一邊「投訴」丁生這個管家，卻一邊細數自己食了這一年最多的澱粉質，「芝士、漢堡，Pizza，意粉，幾乎日日食，丁生最叻係每到一個地方，就問晒朋友，有咩最好食一定要食，帶晒大家去，去到就係咁叫好嘢，但就剩係管我一個，次次都話你唔好食咁多...比佢激死。我梗係唔理佢啦，不過今次食多咗，返嚟就要還，開始又節制多啲囉，因為之後過年係澳門開騷，過年你知咁多好嘢食，依家減定，留多些quota過年個陣用，哈哈。同埋都要保養吓把聲，唱咗17場，明年巡迴繼續，要保持一個好體能。」

是次澳門個唱，千嬅選在2024年2月14-15日開騷，年初五開第一場，「我未試過農曆年做騷，仲係情人節，都幾開心，以往過年多數係一家人去旅行，今次就終於喺香港過年，再帶埋家人過澳門睇騷兼一齊玩囉。情人節開騷覺得好好，人大個咗就唔係剩係諗情人得兩個人，呢啲日子，愈多朋友愈好愈開心，又可以見下fans，我都好期待。」