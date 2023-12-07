張家輝塞車急尿成「爆裂點」　陳偉霆自覺現實殘酷

影帝張家輝與陳偉霆主演的英皇電影《爆裂點》將於明天（8日）正式開畫，難得起用全香港班底、並以香港街頭鬧市作為重點取景場地，絕對是一齣令觀眾看得熱血沸騰、眉飛色舞的香港動作片。昨晚（6日）團隊於北京舉行盛大首映禮，當中張家輝、陳偉霆、譚俊彥、周秀娜以及總製片人于冬強勢列陣，曾與家輝合作過《激戰》的小演員李馨巧也親來現場助陣，張家輝開心表示：「那個小女孩長大了！」

電影於香港評為三級，動作場面毫無保留令人拍案叫絕，暴力美學發揮得淋漓盡致，北京首映禮亦取名為「全員失控，尺度大開」，戲中每個角色都在自己的命運下一步步走到失控，問到張家輝飾演的邦sir何時最失控時，他認為整部電影唯一沒有失控的，無論他受了多大壓力與創傷，但始終記得自己是執法人員，任務是保障人民安全，又怎能失控呢！而陳偉霆從自己臥底身份出發分享了角色的失控點：「電影中我的每一次失控，都是身為臥底的無法選擇，我很能理解，很多人問我電影是否尺度太大，其實現實的殘酷比我們更暴力、更血腥、更慘烈！」而譚俊彥、周秀娜則認為自己角色失控的原因皆是因為身邊至親至愛的家人，當他們受到不公或侵害時，自己的「爆裂點」也到達了頂峰，所以在情緒不受控的情況下，做出了讓自己後悔一生的選擇。

除此之外，《爆裂點》一眾主角還分享了自己現實生活中失控的「臨界點」，張家輝笑稱：「塞車時，想上廁所最失控！」譚俊彥亦笑稱：「女兒不理我，最讓我失控！」