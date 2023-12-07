澳洲消防猛男親自餵飽　蝦頭被「美國隊長」攬腰發晒蛟

近日熱爆網絡的2024澳洲消防員月曆封面猛男Brenden、Ricky和Michael昨日抵港，展開3日旋風式香港之旅，他們今日（7日）現身尖沙咀的譚仔三哥試食，吸引藝人練美娟（娟姐）和楊詩敏（蝦頭）前來打卡朝聖。

3位猛男天生明星相，Brenden貎似「美國隊長」基斯伊雲斯、Ricky最靚仔似足畢利谷巴、Michael笑起來就有點似腼腆版的奇洛李維斯。他們身穿消防制服，上身襯白背心，大晒超強麒麟臂。活動上他們入鄉隨俗，先用廣東話自我介紹，之後學講廣東話就笑料百出，Michael講「雞件鍋」講成「更見旺」，「魚肚」講成「台灣」，十分搞笑。Brenden表示好鍾意飲港式檸檬茶，Ricky透露昨日試食了皮蛋、鴨血和豬潤，表示好滋味，Michael本身是愛狗之人，對今次與動物慈善團體合作落力作出呼籲。

Ricky的重要任務，就是要負責「餵飽」蝦頭和娟姐，見他不停餵兩女吃熱鍋，蝦頭和娟姐津津有味，娟姐笑稱不敢直望Ricky，大讚對方具男人味：「望住佢我講唔到嘢！」本身有男友的她，戲言今日單身：「我今日單身，其實每逢識新朋友就變單身，（之後會同男朋友報告？）聽日先話佢聽。」她表示不少朋友原來都好支持慈善月曆，有朋友知道她見澳洲猛男，還托她帶月曆來取簽名。

現場6呎4吋高的Brenden在合照時輕攬着蝦頭腰姿，蝦頭事後表示要保持鎮定難度相當高，笑稱絕對不會反抗，與Brenden有傾偈，因對方有養小動物，感覺投契，明顯對Brenden心心眼，問到是否她喜歡的類型？她稱：「好難有女仔唔鍾意。」隨即被娟姐取笑她有少女心。蝦頭表示好開心可以近距離接近他們，感覺他們像在月曆跳出來般，對方又親手送上月曆，講笑：「今日又食又拎。」談到早前完成舞台劇後，體力大透支，聖誕和新年可能會離開香港放假休息，問會否去澳洲探望猛男？她笑言這提議不錯。娟姐之前離港兩個多月去了歐洲、非洲、澳洲工作，故聖誕想約朋友聚會，因為1月又要再出埠。

3位猛男表示留港的3天都會穿制服示人，但笑言平日工作不會如此穿搭，Michael 6、7年前第一次來港，對香港感覺很好，決定要再來，Ricky和Brenden都是首次來港，Ricky對香港印象好Amazing，讚香港人都很好，見到不少靚女，感覺香港女士具青春氣息，Brenden表示可以來港宣傳感覺幸運，由於行程緊湊，相信未有時間四處購物。問到有否機會跟本地消防見面？Ricky表示今次未必有機會，但希望下次能見面，他們透露平日愛打乒乓球、健身和滑浪，各有不同生活風格。