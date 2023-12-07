激平「鋁」殺手　功能有幾勁？

今年是小米旗下Redmi品牌成立十周年，早前廠方發布不少重量級產品，其中之一是Redmi Watch 4。官方稱它是Redmi首款金屬材質腕錶，採用鋁合金中框搭配不銹鋼錶冠，並擁有比Apple Watch Ultra更大的1.97吋AMOLED方屏，支援最高600nit亮度與LTPS低功耗顯示技術。它提供超過150種運動模式，支持5 ATM防水等级及5大衞星定位系统，並內置四通道PPG傳感支持全天候心率監察，定價只係五舊水人民幣有找，功能卻比唔少旗艦智能錶仲要勁！電池470mAh足夠20天使用，長續航模式更可用足一個月。

同場加映︰輕巧之選

Amazfit Balance重量僅有35g，支援24小時血氧飽和度、心率和壓力監測，並提供「身心準備度」指標評估功能，用以監測用家的生理、心理等數據進行評分。另外它可透過微電流在10至15秒內快速測量用家上半身的體脂百分比、骨骼肌、肌肉、水分、骨量、蛋白質、BMI和基礎代謝率，快速得到身體成分數據。其他功能包括呼吸練習、6衞星定位、150多種運動紀錄、 14天續航力等，更罕有地搭載喇叭，可直接播放音樂。