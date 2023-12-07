新聞女王︱何依婷自卑不認母　附和同學攞汽水罐掟阿媽

無綫台慶劇《新聞女王》多位女角壓場感十足，當中飾演最大話事人方太的龔慈恩昨晚（6日）一集中露出超強氣場，親自撤回SNK處理性騷擾風波的她，當聽到飛爺（鄧智堅飾）懶醒指已就事件「白紙黑字」向員工落封口令時，方太先扮和顏悅色謂：「飛仔呀，我哋做新聞㗎呵？你依家係以公司嘅名義叫員工收聲，仲要白紙黑字？我哋仲有冇公信力？」

更邊說邊拍兩次枱，嚇到飛爺口震震欲以「大意」耍冧，方太再加一句：「你係想卸責！」隔住個螢幕都感受到那種氣燄。之後方太又約見張家妍（李施嬅飾），字字珠璣，她游說家妍成為SNK第三把交椅：「政治唔係為咗鬥爭，係為咗和平。如果兩個人捉一盤棋，只會有鬥爭，但有第三個人，就會有政治。」對白精警，網民激讚。

此外，一波未平、一波又起，今晚（7日）一集中，輪到曉薇（何依婷飾）陷入大危機！貧苦家庭長大的她，因母親（黎燕珊飾）執垃圾養家深感自卑，在同學面前不敢認母之餘，更附和同學拿汽水罐掟母親；曉薇的自私行為惹怒妹妹曉欣（陳若思飾），二人自此勢成水火，而何依婷亦有以校服LOOK及淡妝上陣，拍攝學生時代場口，青春可人。