周秀娜一人分飾兩角拍打戲　最怕頭髮亂了

無綫台慶劇《叠影狙擊》昨晚（6日）一集中，黃宗澤（Bosco）與陳少邦對打大晒好身手，值得留意的是劇中有大型槍戰動作場面，一人分飾兩角的周秀娜受訪時坦言最怕頭髮亂，她說：「我演完家姐，之後要再拍一次妹妹嘅戲，打完一輪頭髮亂晒，個妝花晒，之後又要化番靚妝，時間又緊迫，同埋演姊妹相逢嘅心情好複雜！」昨晚另一亮點，變節的龍少（陳少邦飾）與Bosco埋身肉搏，少邦更差點以電線勒死Bosco，少邦受訪時回想拍攝前也做足準備：「我有預先拉筋，同Bosco近年冇拍打戲，但佢好好身手冇整傷我，武指都問我哋做唔做到呢啲動作先度畀我哋，最後拍得好順暢！」

今晚播出大結局，最期待的畫面要數周秀娜一人分演的兩姐妹曉晨與梁曦在貨𨋢以手槍互相對峙的場面，周秀娜受訪時自言該幕戲印象深刻：「我要演晒兩姊妹，嗰場戲淨係換衫都換咗幾次，加上梁曦要解釋點解設局攞曉晨身份，同埋又要發洩情緒，表現癲癲地嘅狀態！我又拍咗好多take，揸槍之餘仲要兼顧做戲好攰！」她坦言揸槍揸足一日消耗極多體力：「一路都揸住槍冇放低，嘩！真係好攰，即係你一路要hold到個姿勢，每次NG後放低支槍，隻手好似冇咗知覺。」