桃木兔羽 H奶震撼百萬人

近年有唔少人加入網紅行列，但要成功喺網絡界突圍而出，一定要有自己嘅賣點，就好似今年22歲嘅桃木兔羽，唔止心口有對吸睛嘅H奶，仲成日表演乳搖動作，難怪可以吸引到過百萬人注目啦！

人如其名

家陣日本寫真界有唔少女優做埋網紅，成功例子有Ecchan同RAMU，佢哋之所以能夠吸引到廣大網民注意，除咗同對波夠大有關，亦因為識得搞Gimmick，成日拍埋晒啲古靈精怪嘅搞笑片嚟吸眼球、博流量。至於今日為大家介紹嘅寫真女優桃木兔羽，同樣喺網絡界上位。先講吓兔羽嘅外表，可以用人如其名嚟形容，有一雙笑意盈盈嘅電眼，可以話係人見人愛，絕對可以歸入小動物系女優，加埋有對吸睛嘅H奶，要吸引網民同寫真迷嘅支持，真係易過借火！

發揮長處

兔羽一直想向演員方面發展，所以喺早年入讀一間演藝訓練學校，專心鑽研表演技巧同舞蹈，之後獲藝能事務所睇中，順利簽約成為藝人，但佢選擇向網絡界進軍，結果成為網紅，證明呢個決定好正確。查實兔羽好清楚一對巨乳係自己身上最大嘅賣點，所以成日對住自拍鏡頭玩乳搖，再將呢啲震撼人心嘅影片放上網，難怪佢嘅社交平台已經有過百萬網民成為追隨者喇！不過，阿妹並未心足，仲認為呢個時候先係起步階段，期望未來可以憑住演員身份獲得更多觀眾認同。