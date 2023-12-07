首次合作默契十足　陳嘉寶對陳昊森有讚無彈

由台灣男神陳昊森、陳嘉寶（Anjaylia）、譚旻萱及梁仲恆等主演的浪漫愛情電影《不是你不愛你》，將於聖誕新年檔期搶先和香港觀眾見面。戲中飾演昊森前女友的陳嘉寶（Anjaylia），為了今次飾演的角色，她特意進行了語言訓練。而陳昊森為學好廣東話變成「好學寶寶」，在片場不斷向台前幕後請教，其中有次他提出的疑問更一度考起在場人士。

原來Anjaylia的語言特訓是去台灣旅行，她說：「我好鍾意台灣，今次亦係第一次同台灣演員合作。我事前問導演，可唔可以畀我試吓講普通話對白？導演話OK。我好有心㗎，開工前專登去台灣旅行練習！」她與陳昊森在戲中飾演已分手的情侶，拍攝當日是他們首次埋位對戲，對於這位「前女友」，陳昊森坦言：「今天這場戲是電影的尾聲，其實我跟雪兒（Anjaylia戲中角色名字）遇到的戲不是很多，但每一場都是很重要的場次，所以我們的默契是很重要的。」

戲裏一拍即合，戲外二人同樣默契十足，看到正努力學講廣東話的陳昊森，Anjaylia當然不會托手踭，充當對方的臨時廣東話老師，當陳昊森嘗試用廣東話講「我第一次睇到雪兒」，Anjaylia馬上幫忙糾正發音。但原來當日的教學，還鬧出了笑話，Anjaylia說：「昊森好細心，會好遷就我，今次拍攝好開心，同埋佢好好學，佢嚟到香港咩都想學。我都冇諗過廣東話原來咁難，佢頭先問我『冇咁快』同埋『未有咁快』嘅分別喺邊？我答唔到！哈哈！」昊森提出的疑問亦考起在場的工作人員，掀起討論。

拍戲最緊要遇到好對手，Anjaylia對陳昊森有讚無彈，她說：「我覺得主要係信任度，我好信任佢，佢係一個好演員，剛才見到佢份劇本，上面寫咗好多字，密密麻麻做好晒功課，同埋佢個人好nice，好願意一齊傾，放心個配合度⋯⋯」話口未完，好學的陳昊森想用廣東話重複她講「放心」，卻講了「放鬆」，令Anjaylia哭笑不得。