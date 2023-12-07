井柏然宋威龍雙劍合璧　探案共生死

由內地兩大男神井柏然和宋威龍主演的內地劇《神探同盟》將於明日（8日）起，逢星期一至五，晚上9時30分於無綫翡翠台播放，接檔《叠影狙擊》播出。故事講述禮部侍郎蘭珏（井柏然飾）偶遇天才少年張屏（宋威龍飾），兩個性格迥異的人攜手探案守護百姓安寧。

此劇改編自網絡作家大風颳過的小說《張公案》，故事以雍朝為背景，開篇蘭珏在醉晚春酒樓布局「偷珠」，奪回珠中一封與父親舊案有關的親筆密信，卻在無意間利用了賣麵的張屏。張屏追查出偷珠者正是蘭珏，當面揭穿此事。眼看「偷珠」計劃即將得手，蘭珏不想節外生枝，正欲暗中處置張屏，卻遇上生死危機。蘭珏利用智謀絕地反擊，找出案件兇手，而張屏縝密的推理和與生俱來的天賦技能讓2人速破疑團，同時又與刑部侍郎王硯（洪堯飾）等少年君子，共同探案解謎、尋找身世真相，攜手維護正義。

保留原聲更投入

本劇找來井柏然和宋威龍兩大男神搭檔，引人注目。1989年出生的井柏然扮演當朝侍郎，而1999年出生的宋威龍則飾演一個不起眼的趕考士子，兩人碰撞少不了針鋒相對，儘管他們相差10歲，但雙方的互動自然流暢，毫無違和感，更為劇情增添了不少化學作用。

而劇情亦十分緊張刺激，讓觀眾跟着劇中井柏然和宋威龍的視線走，包括開篇的奪珠案和天火自焚等事件，都在兩位主角緊湊的節奏下逐步展開，故事極具張力，實在令觀眾欲罷不能。

《神探同盟》從主角到配角都保留了演員的原聲配音，讓觀眾更能體會到井柏然因案情變化而產生的情緒起伏，同時感受到太后的慵懶與其氣場壓迫感，當中亦少不了案癡宋威龍對案件的執着推理。

郭丞助陣淥麵

此劇集合內地多個演員任配角及友情演出，包括《陳情令》郭丞飾演張屏同鄉好友兼麵攤攤主「陳籌」、《從結婚開始戀愛》張舒淪飾演「永宣帝」、《司藤》師悅玲飾演朔陽李氏「王太后」，至於《長歌行》李泰延則飾演蘭珏父親「蘭林」等等，演員陣容雖未至於強勁，但勝在熟口熟面，夠晒親切。

好兄弟洪堯 讀心解困

除了兩位男主角受到關注，井柏然和洪堯分別飾演的禮部侍郎蘭珏和京城第一神探王硯，展現了深厚的兄弟情誼。兩人從小一起長大，每當蘭珏有困難時，王硯總能及時出現為他排憂解難，他們單靠一個眼神就知對方所想，絕對是最佳拍檔。