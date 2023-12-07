佘詩曼花六位數請食飯　新劇收視報捷感開心

視后佘詩曼（阿佘）、高海寧、何依婷、王敏奕、車婉婉，聯同無綫行政主席許濤、高層樂易玲等晚上在尖沙咀出席無綫台慶劇《新聞女王》慶功宴。劇集有好成績，首周平均收視錄得26.9點，成為2021年至今黃金時段收視冠軍。劇集最高收視點更去到27.9點，約有180萬觀眾收看，距離衝破30點邁進一大步。

劇集更在內地各大平台登上榜首，成績斐然。佘詩接受訪問對於劇集有好收視感到好開心，能否衝破30點就要靠觀眾棒場。經常請食飯的阿佘指今晚慶功宴是由無綫埋單，她指當然樂意再請大家慶功，但要集齊人有點難度，最少要等待將結婚的馬國明回來再慶功。

問到今次劇集請食飯是否花費不菲達六位數字？她笑說：「我冇計過呀，差唔多啦，開心咪得囉，李施嬅、馬國明、高Ling佢哋都有請，有來有往。」講到劇中「MAN姐」打扮成為模仿對象，她指劇中的服飾是劇組提供，手袋和首飾則出動私伙，出動了10多個包包，她笑說：「喺網上睇到好多視頻扮我哋造型，幾得意，一秒變咗我哋套衫。」她又指近期工作較忙，聖誕節正日能放一日假。總監製鍾澍佳對於劇集有好收視覺得是為港劇爭返一口氣，又透露大結局將連播兩小時，並移師到澳門進行儀式，齊齊睇大結局。

另外，高海寧講到劇集最高收視點去到27.9點，距離衝破30點邁進一大步。問到會否派福利？她笑說：「福利套戲入面派得唔夠多咩？仲有咩福利，唔知喎。」提議將為湯洛雯出嫁做姐妹的她趁機影三點式泳裝相派福利？她笑說：「冇時間呀，主角又唔係我。因為只係去幾日就返嚟做嘢，工作已經排到月尾。」對於湯洛雯婚禮她指一切保密，留待新人公佈，又透露近3個月已經出席了6個婚禮，給了不少人情。笑言她出席多個婚禮也搶不到花球？她說：「我係特登唔搶嘅，因為有個說法，話搶到花球之後就要半年內結婚，如果唔係就有排冇得結婚，我再努力下。（湯洛雯指定花球畀你？）你叫佢搵定個男朋友介紹畀我先，但我都唔擔保半年內可以結婚，依家事業咁好，梗係衝下事業先，好耐未試過好似依家咁忙，好開心。（再買樓？）未咁快，首期好難儲，好大筆，希望再賺多啲先。」

此外，將舉行演唱會的車婉婉正努力練歌、排舞及操馬甲線，透露會請《中年好聲音》的成員做嘉賓，不過，卻不會邀請《中2》學員做嘉賓，因比賽進行中，避免顧此失彼。