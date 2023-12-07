好多人一見到瀑布都會表現得好興奮，係咁打卡之餘，甚至會剝晒衫褲跳入水！可能係因為咁，唔少成人影片都鍾意喺瀑布取景，就好似今次介紹嘅3套四仔，究竟喺水花四濺嘅戶外環境下曳曳，係咪更爽更過癮？就留畀大家慢慢感受吓。

全程外景

有睇過Vixen嘅出品，都會知道呢間廠鍾意搵靚景拍片，而呢套《Young Fantasies #10》亦唔例外，特地喺歐洲嘅瀑布靚景拍攝，仲少有地搵嚟Laurent Sky、Julia Grandi同Ilya Droombeeld聯手執導，絕對係誠意十足！有靚景，當然要有靚女啦，孭飛嘅4位脫星Leyla Fiore、Chanel Camryn、Christy White同Mia Nix，唔止顏值高，身材亦各有睇頭，要巨乳有巨乳，要美股有美股，視覺效果一流。

就地開戰

情侶去旅遊又好，去郊遊都好，總會有一言不合嘅時候，當雙方嘈到面紅耳赤，點樣可以化干戈為玉帛？不妨參考6AM Studios製作嘅四仔《Thick And Stacked #3》。影片由Christina Jolie、Aliysa Moore、Daphne Rosen同Nikolett演出，個個都胸前偉大，同男脫星喺郊遊時鬥氣，決定就地「解決」！由於片中加入少許劇情，令一幕幕喺瀑布發生嘅情慾交戰變得順理成章。姑勿論劇情合唔合理，但瀑布濺起嘅水花，加埋脫星嘅激情潮吹，令呢套四仔嘅濕度極高。

濕身現形

濕身現形唔一定發生喺女人身上先吸睛！唔信？睇吓由Reality Kings出品嘅《Teens Love Huge Cocks #63》，你就會知道點解。呢套四仔由Heather Honey、Eva Nyx、Kylie Rocket等新進脫星參演，故事講述佢哋同班男仔去郊遊，期間見到大瀑布，二話不說跳入去玩水，點知班男仔條褲濕透激凸，巨型兵器令佢哋春心蕩漾，於是各自搵男伴即場曳曳，一時間啪啪聲同叫床聲喺山谷響個不絕。雖然瀑布戲只係佔成套片嘅一小部分，但已經令人留下深刻印象。