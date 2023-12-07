陳貝兒心痛眼疾兒童落淚　挑戰扎墨公路遇意外

藝人陳貝兒(Janis)於無綫節目《無窮之路III-無垠之疆》中與攝製隊繼續遊走西藏，分別去到阿里和林芝。位於青藏高原西北部的阿里是世界屋脊之中的屋脊，由於紫外線指數特別強，當地居民很容易生病，有一班來自陝西的醫療團隊在當地進行援助，Janis深入牧區鄉村觀察援助情況。由於當地紫外線太強，導致居民眼疾問題特別嚴重，有人30歲便患白內障，更有些小朋友天生眼睛出現問題，眼見不少襁褓中的嬰兒等着看症，Janis感觸哽咽說：「好多小朋友天生眼睛有事，冇擘大過對眼，睇唔到嘢。」當中有一位未足一歲的小嬰兒，被判斷眼睛萎縮失明，Janis再也忍不住傷痛淚下。在魯朗林海遇到這次行程的第三條彩虹，非常Lucky！

明晚(8日)最後一集，Janis與攝製隊出發去到本次行程的最後一站墨脫。入藏艱難，進入墨脫更加是生命的一場賭博，從前要進入墨脫需要徒步5天，穿越暗藏大量毒蛇、毒蟲的森林，再要攀過一座海拔4,000米的雪山才能進入墨脫，政府為了幫助墨脫居民走出大山，決定建築一條扎墨公路，惟通路的地段位於喜馬拉雅斷裂帶，塌方、泥石流、地震等等的天災數之不盡，工程難度可謂世界級，最終耗時60年、耗資20多億工程費才完成。Janis駕車駛入全國最難建築的扎墨公路，期間遇到小意外，有條橋無故被大石擋着，令到Janis要兜路涉水而行，相當驚險，難怪Janis大嘆：「呢條路起嗰時已經好困難，揸呢條路一樣唔容易，真係要打醒十二分精神！」