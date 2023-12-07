湯唯望再拍港產片　開腔回應婚變傳聞

女星湯唯去年憑朴贊郁執導的韓片《分手的決心》摘下韓國青龍獎影后，最近湯唯推出親自策劃出版的新書《分手的決心一分鏡本》，她今日（7日）與朴贊郁導演現身香港舉行的新書簽名會。早前湯唯被網友拍到在北京單拖接女放學，引來外界對她與韓國導演丈夫金泰勇婚變的揣測，湯唯今日受訪時多次主動提起丈夫，打破婚變謠言。

湯唯表示為籌備新作花了兩年時間：「開拍時向導演提出出版中文版本，因為我覺得太好，我以前未見過咁完整嘅分鏡本，佢一開始無答我，只係話可以諗吓，佢好似係觀察我係咪認真，我向佢提出兩次後冇再講，直到康城宣傳，佢突然問我係咪真係想做，我話係，我同同事一齊做，翻譯花咗近千小時，有時我先生喺度都好啲，但如果佢唔喺度，我就要等囡囡瞓咗先開始翻譯，過程又攰又開心。（老公有幫手翻譯？）我哋有專業翻譯，老公幫手照顧屋企同囡囡已經係最大幫助，如果唔係佢幫助，我今日點可能喺呢度，因為佢喺北京湊女。（最大難度係咩？）向導演展示我有幾大出版呢本書嘅決心，仲有由韓文翻譯到普通話都好難。」

問到女兒有否看過她的新作？她表示未，但會預留一本給對方，對於婚變傳聞？她斷然說：「點可能呀，如果我喺呢度，冇我老公，我點做到，好感謝佢，今次佢真係幫到我好多好多手。（同老公一齊住北京？）我哋唔係分隔兩地，佢有工作就要飛，冇工作佢好想陪我哋兩個一齊。（今年聖誕一家過？）佢喺度唔畀佢走，佢後日生日，我明天就走。（趕回去做生日？）緊係啦！（點慶祝？）唔話你知，唔可以講，唔可以畀佢知。」

至於會否再出版其他作品？湯唯坦言未知：「呢刻都未做完，或者會再印，我哋尋晚發覺某啲翻譯仲未係最完美，做完再講。（第一次收到本書有咩感受？）係好開心，其實我只不過係一個搬運工，我將我覺得幾好嘅嘢搬過嚟分享畀有興趣嘅人，我哋花咁多精力同時間，做到出來好開心，因為最初大家都唔係好睇好我會做到，嗰刻有啲想喊。（將其他演出作品翻譯成其他語言？）未必做到，中文我還可以，其他語言我唔得。」她稱拍攝時取得分鏡本，她以為是給工作人員看：「導演問我你睇咗未，佢好期待我答佢好精彩，但我同佢講我睇劇本就得，佢話你睇吓啦，一睇就發覺好好睇，好似漫畫書，我係漫畫迷，細個睇好多，睇完我覺得好易睇，又會好清楚，拍攝時大家都好清晰知道自己要乜，好有自信，一部分係來源日於呢本分鏡本。」

另外，問到會否再拍港產片？湯唯直言好想：「對上一套係《月滿軒尼斯》，希望有機會再拍，如果導演覺得我好啱又有火花，當然想試。（叫老公試拍港產片？）等佢自己啲嘢做完先，同埋我哋好難同事做嘢，佢做，我就唔做，我做，佢就唔做，因為個女一年級好多嘢需要照顧，（兩個好難有合作？）或者都會有見到。」

此外，提到曾合作拍戲的內地藝人吳秀波，她稱已很久沒有聯絡，問到有否留意對方自爆被人設局害到破產的新聞，工作人員以時間緊迫為由帶走了湯唯。