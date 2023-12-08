星玄｜陳家樂作死咒老婆　被擺上枱連詩雅嬲豬

今日係12月8日農曆十月廿六，是日最旺生肖係龍，有好運降臨工作順利，生活稱心如意。「龍女」連詩雅自結婚後仍繼續努力工作，早前佢就孖老公陳家樂係社交網「放閃」，分享夫妻生活短片「男人放狗」，當中最抵死嘅係短片由Shiga聲演，由於劇情十分搞笑，吸引到唔少網民收睇。

而繼「半夜洗衫煩惱」及「男人放狗」後，日前Shiga又孖老公推出「當身邊兄弟係豬隊友」，條片主要講話Shiga問老公有無為結婚半周年紀念日做準備，家樂為免激嬲老婆唯有頂硬上，仲臨時搵好兄弟朱柏康（朱康）及岑珈其幫忙，但結果好似咒老婆去死咁，搞到笑料百出。片段播出後，即獲得不少網民追捧，Shiga即留言表示：「不嬲都冇慶祝，唔好屈我」，而家樂亦十分識做回應指：「故事純屬虛構， 如有雷同，實屬巧合」，一眾網民則留言大問Shiga幾時出樣。

至於今日幸運星係天秤座，得到好運氣加持，宜抓住時機，為理想奮鬥。天秤座嘅陳瀅早前才拍完新劇《家族榮耀之繼承者》，依家又緊接《反黑2》，可以話全年做到無停手。

近日Jeannie到馬場欣賞賽事，難得一場去到，當然要一試手氣，首次買馬嘅佢，最後贏馬收錢，果然獲得好運氣加持，不過，Jeannie都要記得抓住時機為理想奮鬥呀。