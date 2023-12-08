【是日通勝】

農曆十月廿六

癸卯年 甲子月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：飾垣

忌：動土、嫁娶、 移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：9、13、39

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

金牛座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

雙子座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

巨蟹座：做人忌自私，顧及別人感受可贏得好人緣。

獅子座：財運差勁，別再胡亂花錢，否則後果自負。

處女座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

天秤座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天蠍座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

人馬座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

山羊座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

水瓶座：懷着一顆善心，遇上噩運也可以大步檻過。

雙魚座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）馬 易破財

鼠：工作效率高，有更多時間可享受生活。

牛：思路清晰，溝通力強，人際關係很好。

虎：成功不能靠僥倖，要學懂刻苦和堅持。

兔：冷戰傷感情，不要為了面子迴避溝通。

龍：好運降臨，工作順利，生活稱心如意。

蛇：粗心大意，外出活動要好好保管財物。

馬：是日沖煞，運勢低迷，有破財的危險。

羊：出現曖昧情況，已婚者易捲入三角戀。

猴：運氣超好，別忘了跟身邊人分享快樂！

雞：桃花運急升，有意中人者可趁機表白。

狗：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

豬：勿輕易相信緋聞，對感情發展冇好處。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：牛

青龍之年，生肖屬牛的朋友，運程比較理想。有四粒大吉星，而凶星也是四粒，但力量不大，只是小凶星而已。

天德是男性大貴人星，而且得到此男貴人之幫助，不需還人情，是最好的貴人星。特別是工作上的男性，如有不明的地方，可以請教他。福星貴人星，雖沒有天德之力量，但會令屬牛朋友，不知何故，事事順利，令人心情美好，情緒平和。例如坐車、坐升降機、手機電量等等，多數情況下，剛剛撞着剛剛，雖不是甚麼大吉，但在這小事上順心。

玉堂吉星主文武顯貴，所以不論做文職的白領，或做武職的藍領，都有利於升職或容易得到上司的提拔。如大家有看《通勝》的話，十二建值之危日，是代表玉堂，在危日見客戶，特別有利。八座貴人，其高貴達至公鄉，名望威震四面八方，特別有利於以名氣作事業之人，例如KOL。

捲舌凶星就是口舌之爭，容易被人說壞話。絞煞凶星，特別在工作上，因為屬牛多貴人幫助，而且易得老闆欣賞，別人心有不甘，想中傷你的心態。扳鞍凶星，馬鞍破損，現代是指車的座位破損而引起破財。寡宿凶星，困在家而孤獨之意，現在香港可以宅在家，可能作吉星論。