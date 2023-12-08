娛圈單打︱霸氣女王談自救　人生歷練大智慧

真不枉擔起一個「爺」字！「范爺」范冰冰自捲入逃稅風波後便被內地全面封殺，影視作品統統被禁映。換了其他女明星早已一蹶不振，但范爺始終打不死，千方百計謀復出爭曝光，誓要東山再起，比許多男人更加硬淨！

她早前高調出席奧斯卡和康城影展，最近又有新搞作，借韓國電影殺入國際市場，並獲邀亮相第34屆新加坡國際電影節。席間冰冰罕有分享被封殺後的心路歷程，直言：「能救你的人只有自己！」真可謂人生大智慧！

是的，能救自己的人只有自己。不管過去多麼風光，受到多麼多的擁護和愛戴，但當人潮散去，還不是只剩自己一人？人生就是赤條條來、赤條條去，本來無一物，何處惹塵埃？正如冰冰所說，等人來救是不現實的，畢竟世界上並沒有一吻即醒的白雪公主和白馬王子。美麗的冰冰參悟人生大道理，對一個紅極一時卻跌落谷底的女明星來說，一點也不容易，少一點人生歷練也難有此慧根。試想想，除非有個富爸爸，否則世上哪有人躺平發達？就算女明星「搵老細」，也要本身有條件有手段，對嗎？

何況冰冰一直不甘平凡，用盡方法上位，未紅時自行出席國際影展，不請自來；成名了，便掉番轉頭由人家請你而來。冰冰若非有如此韌勁，早就被打沉，或索性嫁人去，豈會像現在那樣，生龍活虎大談「自救」心路歷程？

同樣被內地封殺的Angelababy，傳出有意倣效冰冰打國際線，可惜被彈未夠班。其實夠唔夠班還是其次，有沒有冰冰的女漢子氣概才是大問題。