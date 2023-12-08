東方日報C2：白鹿觀眾緣輸晒　慘被虞書欣搶Fo

內地頂流小花白鹿於劇集、商演，甚至走紅地氈都人氣高企，力謀攝「死敵」Angelababy之位，但觀眾緣甚差的她，劇集播出時遭連番狠批，更將她「AI換臉」成為其他明星。而昨晚她在活動遇到師姐楊冪及「勁敵」虞書欣夾擊，星路真難行。

95後內地女神白鹿出道7年共拍了17套劇集，樣子甜美的她於內地小花中盡顯優勢，經常被外界將她跟同是頂流95花的趙露思相比。白鹿現時工作滿檔，勝在肯做肯搏，之前她錄製綜藝節目《奔跑吧》時與Angelababy鬥個不停，兩幫粉絲更於網上展開罵戰，現時Angelababy避風頭於內地「消失」，白鹿即時乘勢再出擊，廣接商演、綜藝、劇接劇。昨晚她獲邀亮相內地頒獎禮，與久未踏上紅地氈活動的頂流花旦楊冪及同是95花的「勁敵」虞書欣來個正面交鋒。之前白鹿接楊冪棒演出《三生三世步生蓮》時，有望演藝事業登頂，殊不知被網民指若她接拍便棄劇，可見她人氣高但觀眾緣麻麻。而虞書欣本與白鹿為閨蜜，但有指男星張凌赫撇了白鹿後搭上虞書欣，而昨晚虞書欣被點名為「驚喜嘉賓」亮相，派頭完全蓋過白鹿，可謂將她壓住上。

累王鶴棣「面目全非」

另外，現時白鹿與王鶴棣主演的劇集《以愛為營》雖然收視不俗，話題超多，但有網民邊睇邊罵，除了指劇情老土、戲服醜等這些外在因素外，大部分矛頭直指白鹿戲屎，唸對白如背誦台詞般，又狠批飾演絕世大美女的她配不上原著中的「大美女」人設，最搞笑莫過於男女主角的濾鏡開太大，呈現膠臉狀，網民狠批她與王鶴棣直情白到臉無血色、五官模糊，最終劇集高開低走，風頭更被人氣男星龔俊聯同鍾楚曦主演的《我要逆風去》蓋過，不少觀眾留言想棄劇。

有網民嫌白鹿眼窩凹陷、顴骨很高，之後索性將《以》劇她的片段惡搞「AI換臉」，分別將她換成韓國新世代女神張元英、范冰冰、劉亦菲，甚至男星王一博及鹿晗版的「AI白鹿」都於網上瘋傳。連與她合作的頂流靚仔王鶴棣亦慘被牽連，網民將他與白鹿的劇照「AI換臉」成吳彥祖與為張栢芝。

身價差一截

此外，《以》劇演員的片酬日前被網爆，白鹿收660萬人民幣，王鶴棣高達880萬，而曾黎及董璇分別收100萬及80萬片酬。據指現時白鹿的身價不及趙露思高，而趙露思接戲的條件、籌碼亦比她高很多，完全不能相提並論。

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