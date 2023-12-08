平治EQB及EQA現貨特價發售　抓緊「一換一」尾巴

【特約報道】油價高企加上「一換一」計劃，吸引不少車主轉會改揸電動車來擺脫油魔。不過距離「一換一」計劃屆滿剩下不到4個月，會否延續或者會否減少資助額仍是未知之數。有意轉揸電動車又不想錯過現有計劃的車主們係時候行動，最好梗係選購有現貨的電動車，今日介紹的平治（Mercedes-Benz）EQA及EQB，一來可確保趕及計劃期滿前出車，二來唔使等極速跟油魔分手。

德國純電動SUV

5座位的EQA及7座位的EQB，同屬平治旗下純電動系列的輕巧級SUV車型。德國品牌，由造車技術、用料、手工到駕駛安全性等整體出廠要求俱高，自然更有信心保證。當中配備單電馬達及以前輪驅動的EQA 250和EQB 250「一換一」車價分別不到43萬和50萬港元，毋疑是入手之選。EQA 250及EQB 250共同採用高輸出、高效能電力驅動和智能動力回收系統，風阻系數低見0.28Cd。車載66.5kWh鋰電池組，一具電馬達置於前軸，最大馬力及扭力分別為190hp和385Nm，續航力更是高達514km（WLTP）。充電時間方面，透過直流快速充電站以高達100kW功率充電，由10%充至80%只需約30分鐘。

5座或7座任君選擇

究竟買邊架好呢？咁就要視乎個人日常用車需要，例如會否偶爾多載兩位家庭成員、有沒有較大儲物空間、對駕駛席頭部空間的要求等。當中7座位EQB前排頭部空間達1,069mm，第3排座椅可容納身高1.65米以下的乘客或安裝兒童座椅，中排座椅除了靠背傾斜度可供調校，更可按需要前後移動。尾箱容量在7座及5座布局下分別有130L及670L，若翻平中及後排椅背更可一舉提升至1,620L。至於EQA的尾箱標準容量達435L，翻平後排椅背可換取1,320L載物空間，前排頭部空間亦有1,037mm。兩車的座椅皆以黑色ARTICO皮革及DINAMICA（EQB）/MICROCUT（EQA）微細纖維物料包覆，觸感柔軟，更配備由前天窗、後天幕組成的全景式車頂，帶來豪華感與開揚感兼備的舒適出行空間。

標配安全輔助系統

兩車型的隨車標準科技配置又多又齊，支援Apple CarPlay的MBUX（Mercedes-Benz User Experience）智能多媒體系統連雙10.25吋儀錶及中央顯示屏，可透過觸控、手勢及語音操控，操作簡易方便。還可透過智能手機應用程式《Mercedes me》，隨時遙距檢查及控制車窗、滑動天窗開關、車門上鎖或解鎖及冷氣開關等；當然唔少得緊貼用家需要的手機無線充電及前後USB充電插座。而且泊車套裝連後泊鏡頭、盲點輔助、主動車道維持輔助及主動煞車輔助等多項安全輔助系統皆屬隨車標準配備，當中主動煞車輔助系統不僅可協助防止碰撞事故發生或減低事故後果的嚴重程度，更可於市區行駛時偵測到靜止車輛或過路行人時煞車，提供高度安全保障。

查詢：（852）2504 6140

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