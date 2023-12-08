Selena Gomez公開新戀情乘機向fans大發牢騷

美國天后Selena Gomez的戀情向來備受關注，昨日有fans於社交網轉發有關「Selena Gomez似乎證實戀愛中」的帖文，而有fans發現Selena於帖文有留言，之後她亦於該帖文指她與音樂監製Benny Blanco拍拖的照片畀like，因而惹fans懷疑她暗爆戀情屬實。

之後Selena愈爆愈多，她於留言中表示Benny是她的所有，並表示他是自己所遇到最好的：「佢好過晒我以往所有嘅前度。是事實。」之後她再留言表示：「佢對我好過晒任何喺地球上嘅人。」此外，她亦乘機警告fans不要批評她的愛情生活：「如果你唔在乎我，隨你想講咩都得。但我永遠唔會准許你用文字嚟指導我嘅生活。我受夠了。如果你唔能夠接受我最開心嘅時候，咁你唔好出現喺我生命中。」而事後Selena亦有於自己的社交網站限時動態公開她依偎着一名疑似Benny Blanco的男子膊頭「放閃」。之後有fans留言反擊她：「如果你承受唔到憎恨，咁就停止唔好公開你男友囉，唔好嬲你嘅fans，佢哋愛你。」而Selena亦為回應自己辯護：「我冇嬲。我總會保護我嘅朋友、家人同fans直至我死亡。」

Selena與Benny於2021年曾合作過並成為好友。而上月2日Benny宣布出烹飪書的帖文，Selena亦有留言回應：「終出🙌🏼。」此外，她亦有於自己的社交網站轉發他的帖文並稱他是自己最喜愛之一。」除了Selena冧Benny之外，就連她的母親Mandy Teefey亦有於社交網關注他。