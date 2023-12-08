邱芷微與于天龍合唱歌獲獎即場向男友示愛

無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微（Chelffy），早前夥拍唱作歌手于天龍（Sunny）到澳門參予《第八屆VIP音樂榜頒獎典禮》，演唱他們的合唱歌《有你陪我到老》，獲頒VIP熱播合唱歌曲銀獎。Chelffy表示歌曲源自她與男朋友Wilson經歷大病後，對健康及生命的看法，當日男友亦有前來捧場，她即場向男友示愛：「有健康才可以陪伴身邊愛嘅人一同走更遠嘅路，珍惜一起嘅時間，正能量地渡過每一天。今次Wilson可以健康地在台下見證我哋領獎，係非常感恩，感恩有佢繼續陪伴身邊。」Sunny台上提及身處美國的母親身患重病，更加體會到歌曲背後的意義，忍不住飲泣，獲全場鼓掌大嗌「加油」支持。

Chelffy台上演唱出色，自爆原來早前患流感，康復後聲帶虛弱，近日又為學生操練朗誦比賽致聲沙：「不過我認為做老師，教學生幾辛苦都值得，朗誦比唱歌更難，每次見到學生攞獎我都好開心。」她表示月中會到深圳為新電影開工，工作十分充實。Sunny就表示近日忙為新歌《I Want You》宣傳，亦要為電影開工作準備。