啟田商場新翼嶄新面貌登場　打造全新食、買、玩熱點

【營業資訊】•人氣親子兒童樂園100 Fun樂滿紛即將進駐啟田商場

•七大必逛錯視藝術角落及特別展覽區域

•Link Up會員獨家消費換領KaKa & TinTin 聖誕限定折疊收納箱及限定商戶優惠

今個聖誕，啟田商場新翼將以嶄新面貌亮相，除了提供更寬敞舒適的購物空間和增添家庭友善設施如育嬰室，亦陸續引入多間新商戶，打造全新親子食、買、玩熱點。由2023年12月8日起至2024年1月1日，啟田商場與即將進駐的人氣親子兒童樂園100Fun樂滿紛首度攜手合作舉辦「奇幻聖誕博物館」，利用超過 30 萬粒佳樂專積木拼砌而成，更特設七大必逛錯視藝術角落及特別展覽區域、掛滿佳樂專積木裝飾的３米高聖誕樹，以及舉辦一連串精彩活動包括DIY工作坊及聖誕老人見面會等，大家不妨把握機會來一場驚喜奇幻聖誕派對！

搞鬼藝術博物館 七大必逛錯視藝術角落及互動展覽區域

佳樂專為100Fun樂滿紛集團旗下原創藝術積木品牌，獨有的專利花型釘頭別具藝術特質。啟田商場以超過30萬粒佳樂專精心打造「奇幻聖誕博物館」，於場內設置7個結合聖誕元素的錯視藝術展區。除了KaKa 及TinTin將會首次以積木造型萌爆現身，樂滿紛家族的成員亦會穿梭其他錯視藝術裝置，一同走進幻想世界之中，感受奇幻一刻！之後可順道探索「特別展覽區」，除了設有100 Fun樂滿紛首次展出的積木畫外，大家亦可闖進具有三維錯視效果的搞鬼場景，拍下玩味十足的有趣畫面。場內更設有3米高的聖誕樹，並佈滿以佳樂專積木拼砌出的各款聖誕裝飾及禮物盒，非常別緻。另外，只要在商場消費滿50元即可換領KaKa & TinTin限量版壓印收集卡及限定商戶優惠 ，在四個不同展區成功收集指定壓印後即可換領小禮品一份。

聖誕老人、Funmily成員驚喜現身

在12月23至26日期間，聖誕老人、奶茶柯基Tiny及其他Funmily家族成員將會在指定時間驚喜現身，與大家見面合照。商場亦會於12月14至19日期間舉辦冬日市集，讓大家開心購買佳節禮品。

領展Link Up會員電子消費滿250元 參加聖誕積木DIY工作坊

推廣期內， Link Up會員於啟田商場即日以電子貨幣累積淨消費滿 250元或以上（超市消費單據亦可接受），即可參加一節聖誕積木DIY工作坊，探索積木好玩之處，拼砌獨一無二的角色圖案。工作坊將於指定周末及公眾假期舉行，每日舉行六節，每日名額共160個，先到先得，換完即止。

消費指定金額換領 KaKa & TinTin 聖誕限定折疊收納箱

除了一連串精彩又好玩的聖誕活動，Link Up會員只要於活動期間在啟田商場任何連續七日內以電子貨幣累積淨消費滿1,800元或以上（或任何連續七日內以電子貨幣累積淨消費滿1,500元或以上，其中一張發票必須為指定商戶），憑不同商戶發出最多五張的正本機印發票（超市消費單據亦可接受），即可換領設計精美又實用的KaKa & TinTin 聖誕限定折疊收納箱一個。

「奇幻聖誕博物館」活動詳情

活動日期：2023年12月8日起至2024年1月1日

活動時間：上午11時至下午8時

活動地點：啟田商場2樓中庭、2樓新翼及3樓