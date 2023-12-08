司徒鈺芸大肚照join海岸清潔活動　三個月增重近15磅

動作女星司徒鈺芸（JuJu）近日在社交媒體上分享接受人工受孕和子宮內膜移位症手術，前幾天公布成功，她就在恢復體力的懷孕中期階段急不及待地參與清潔沙灘活動。JuJu日前應邀參與南丫島海岸清潔活動，並為該活動的紀錄片任主持。

作為運動員和動作女星的JuJu雖然已見肚，但身手並不輸蝕其他參與者，清潔沙灘兩小時也沒感到疲倦。JuJu表示懷孕首三個月經常感到疲倦，每天要睡10多小時，幸好沒有惡心或嘔吐。不過亦因為食量大增，首三個月已增重接近15磅。JuJu說：「依家有番啲精力，每日盡量行一萬步以上，同埋開始做適量體能運動去控制自己嘅增磅速度。」

JuJu表示很榮幸能夠參與這個國際大型的海岸清潔運動和成為他們的香港主持人：「今日出席呢個活動，係要用行動去清除同記錄堆積係海灘和水道嘅廢物。今日執咗好多發泡膠、膠樽、飲管、魚網、甚至有婚禮布置嘅氣球和布景等等。呢個活動我哋收集左2.5噸垃圾，清理所得嘅詳細數據大會都會稍後向大眾發布，可以教育社區了解香港嘅海洋垃圾問題同鼓勵大家改變污染海洋嘅壞習慣。」