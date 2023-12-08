娛樂雜誌公布今年百大女性　天后Adele自爆兒子同學唔識佢

美國權威娛樂雜誌《The Hollywood Reporter》（THR）每年年底都會公布「100位最具權力的娛樂事業女性」，今年的名單出爐。多位今年有傑出表現的業界女性都有入圍！

擔任封面人物的美國天后Adele，今年就獲雜誌頒發領袖獎，她接受雜誌訪問時爆粗表示囝囝的同學唔在乎她是誰。之前曾於駐場騷中自爆曾為兒子Angelo的全班同學整60份雞肉串燒並親自送餐給學生，她於訪問中亦有提及此事：「啲細路唔在乎。啲細路根本唔Ｘ在乎我係邊個。我並唔會因為咁而冇安全感，為學校活動整食物係我個夢想。」而昨日雜誌就於洛杉磯舉行晚宴慶祝，Adele、Dua Lipa與金像影后海倫美雲（Helen Mirren）等都有出席。其中Adele有於台上領獎。

除了Adele之外，多位當紅女星包括兩大天后Beyonce與Taylor Swift、今年勇奪金像影后的楊紫瓊、真人騷女王Kim Kardashian、金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、Rihanna以及今年憑熱爆全球的《Barbie芭比》（Barbie）爆紅的澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）等都有入圍打入今年「百大女性」之列。