Krystal首奪最佳女配！柳俊烈金慧秀膺《春史》帝后

韓國《第28屆春史電影節》昨日（7日）在首爾舉行，早前失落「青龍影后」的女星金慧秀憑人氣韓片《閨密盜賞團》勇奪「春史影后」，她表示：「影片在夏天拍攝，片場比天氣更炎熱，但片場百多人卻各盡最大努力，感謝所有優秀的工作人員，令我可以忘記要潛入6米水深及擔心受傷的恐懼，最終順利完成拍攝。」她又笑稱因為演出此片，令她愛上同片女星廉晶雅，亦從拍檔趙寅成身上獲益良多，對於可以跟他們合作非常高興。

男星柳俊烈憑韓片《晝盲神探》捧走影帝，他出席紅地氈後，因趕往參加另一個活動而未能親自上台領獎，預先拍片發表得獎感受。他表示真的很想親身領獎，故希望不是最後一次，下次如獲獎，一定會親自領獎，又指該片已是年前開畫，估計是自己憑該片獲得的最後獎項，並與導演及劉海鎮前輩分享得獎榮耀。

《韓戲逼人》的導演金知雲捧走最佳導演，韓團f(x)出身的Krystal憑該片嶄獲最住女配角，她自言一向沒有得獎運，所以心情特別開心，剛才導演金知雲有事先跟她說，如果得獎，記得上台說是托他的福，又不忘感謝一直支持她的公司職員及朋友。《閨》片男星金鍾洙獲最佳男配角，同片女星高旻示與《晝》片金聖喆分膺最佳男女新人獎。

另外，柳俊烈當晚以同一打扮配搭紅格頸巾出席《2023 GQ晚會》，女星全鍾瑞谷胸搶Fo，韓片《分手的決心》的朴海日與男團Stray Kids成員Felix亦型爆撐場。