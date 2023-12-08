炎亞綸妨害性自主案結果出爐　偷拍私密片案仍未有判決

台灣藝人炎亞綸被前男友耀樂控偷拍私密片、性侵，其中強制性交部分，台灣士林地檢認為罪嫌不足不起訴，被害人不服，聲請再議。案經台灣高檢署駁回，不起訴確定。炎亞綸經理人回覆台媒：「謝謝檢察官證明清白。」

被害人耀樂今年6月間指控於未成年時期與藝人炎亞綸交往，但遭炎亞綸妨害性自主、偷拍私密片還外流。士檢指揮婦幼隊偵辦。士檢起訴指出，炎亞綸2017年間認識當時未成年的被害人進而交往，明知對方未成年，仍於住處以手機拍攝2人的私密片。

炎亞綸被控強制性交罪部分，罪嫌不足不起訴。被害人不服，向台灣高檢署聲請再議；經台高檢審查後，認為被害人聲請再議無理由，駁回再議，炎亞綸獲不起訴確定。

不過因當時耀樂未滿18歲，且炎亞綸持續持有性愛片，還傳給2網友，仍被依《兒少性剝削防制條例》意圖散布而持有少年性影像罪、製造少年為性交行為之電子訊號2罪起訴，刑度均為6年以上、5年以下，各得併科200萬元新台幣（下同，約49.9萬港元）、300萬元（約74.8萬港元）以下罰金，2罪最高刑度加起來高達10年。士林地院也將於本月21日首度開庭審理。未來是否輕判，將取決於他是否和耀樂和解，若他不認罪，沒和對方和解，恐遭重判須入獄。