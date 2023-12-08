聖誕打卡　毛茸茸駕到

臨近聖誕，各商場都使出渾身解數大搞驚喜，吸引人前往打卡。特別是荃灣廣場和YM²裕民坊就大搞「萌經濟」，包括3米高超巨型「橘貓重重」立體裝置和5米高巨型毛毛北極熊，以毛茸茸的橘貓和雪白的北極熊搶人眼球，更設置多個打卡位，絕對不能錯過。

冬日橘貓重重

今個聖誕，荃灣廣場為本港貓奴帶來一個巨「大」驚喜，花盡心機請得以一身肥肉及一張厭世臉風靡全台的爆紅貓明星「橘貓重重」首次登陸香港，由即日起至明年1月1日期間，於L5 PLAY GARDEN特設荃灣廣場 x「 橘貓重重『大』玩聖誕節」戶外場景，設9大人氣打卡位， 其中備受矚目的3米高超巨型「橘貓重重」立體裝置，曾於台灣風靡一時，場面墟冚壯觀！另外，亦設有以貓咪最愛的冷線球而建的「暖暖織園」及捉緊主子尾巴的20米長「喵星打卡牆」， 以及好玩的數碼互動聖誕遊戲，營造出可愛又溫暖的冬日氛圍，一起沉浸在貓咪的世界中。

冬日熊出沒

聖誕除了有聖誕老人駕到，還有一群來自極地的北極熊與大家見面。位於觀塘市中心之 YM²裕民坊及對出戶外空間將會化身成北極小鎮，於即日起至1月1日舉辦「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」，打造多個玩樂區域，與7大北極熊打卡，不能錯過置身於歐陸式大宅單的位5米高巨型毛毛北極熊。同時，YM²裕民坊更與7up聯乘，打造一座5米高、以超過1萬個7up汽水罐的環保聖誕樹，歡度綠色聖誕。此外，亦有北極熊小火車帶領小朋友暢遊大宅遊樂場，更有親子工作坊，有專人教授製作北極熊帽子。